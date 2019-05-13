Новосибирские студенты создали дешевую систему распознавания лиц

Студенты Новосибирского государственного технического университета разработали простую и дешевую, по сравнению с аналогами, систему автоматического распознавания лиц. Как передает ОТР, программное обеспечение будет эффективно работать даже на компьютерах с низкой производительностью.

При этом система способна отличать даже мелкие детали, особенности внешности, такие как родинки или шрамы. Для начала проект намерены внедрить в стенах самого НГТУ для того, чтобы отслеживать посещаемость. К тому же "робот" без труда сможет вычислить постороннего, который зайдет в здание.

- С помощью системы строится карта точек лица человека. И когда человек мимо проходит, камера его узнает по этим самым точкам, - поясняет студент магистратуры факультета автоматики и вычислительной техники НГТУ Артем Сорока.

Как поясняют разработчики, оборудование, необходимое для обслуживания аналогичных программ, порой обходится пользователям в сотни тысяч рублей. Ребята же создали и успешно протестировали свою систему на видеокарте за 15 тысяч рублей. Ранее проект принес команде студентов победу на форуме молодых программистов и изобретателей.