Спектакли "Золотой Маски" в Омске посмотрели пять тысяч зрителей

В Омске подвели итоги гастрольного фестиваля "Золотая Маска". Работы на форуме показали государственный Театр Наций (Москва), Центр драматургии и режиссуры (Москва), театр имени Маяковского (Москва), театр "Мастерская" (Санкт-Петербург), академический театр драмы (Омск). Посмотреть их смогли более пяти тысяч зрителей. Еще триста человек стали участниками творческих встреч с артистами, режиссерами, театральными критиками.

"Золотая маска" в Омске началась с эксперимента. "Идиота" Федора Достоевского зрителям представили в виде клоунады. В роли князя Мышкина - Ингеборга Дапкунайте. Настасья Филипповна надела бороду. Критики уже назвали новую работу Театра Наций одной самых необычных. А на творческой встрече режиссера засыпали вопросами: почему именно клоунада, и как вообще родилась столь смелая идея?

- Я отношусь к клоунаде как к способу исследовать границы страстей, конфликтов, человеческих возможностей, - пояснил Максим Диденко. - А Достоевский, на мой взгляд, дает почву для такого эксперимента. "Идиот" и клоунада - почему бы нет?

Омский зритель работу принял. Оказался неконсервативным, внимательным, восприимчивым к творческой фантазии.

- В Омске страстно любят и понимают театр. Поэтому мы привозим сюда самые серьезные, сложные новаторские спектакли. Знаем, что они вызовут большой интерес, горячий отклик, - считает президент Национальной премии "Золотая маска" Игорь Костолевский.

Спектакли фестиваля прошли не только в областном центре, но и на родине Михаила Ульянова, в Тарском районе. "Записки юного врача" по произведениям Михаила Булгакова в постановке театра "Мастерская" из Санкт-Петербурга сельские зрители смотрели буквально затаив дыхание. Вчерашний студент, назначенный главным и единственным врачом в провинциальную больницу, рассказал им, как прошел его первый год. Как ежедневно на прочность его испытывали пациенты и сама судьба. А он, преодолевая страх и сомнения, старался выстоять, вылечить, вырасти.

"Вроде моноспектакль, а ощущение, что персонажей на сцене - много. Виртуозная игра молодого актера Максима Блинова, его способность к перевоплощению просто завораживают", - делятся впечатлениями тарчане.

При полном аншлаге прошел спектакль "Изгнание" театра имени Маяковского. История жизни мигрантов не оставила зрителей равнодушными. Глубоко тронула их и мелодрама Московского Центра драматургии и режиссуры "Старый дом" с Еленой Яковлевой в главной роли. На поклон актеров вызывали пять раз!

Три спектакля на фестивале представил Омский академический театр драмы. Один из них - "Время секонд хэнд" - в этом году оказался золотоносным. "Золотую маску" за лучшую женскую роль второго плана получила актриса Омской драмы Валерия Прокоп. Стоит сказать, что театр уже семь раз становился обладателем главного национального трофея.

Фестиваль "Золотая маска" в Омске" проводится с 2005 года, а в перспективе намерен расширить афишу, включив в нее не только драматические, но и музыкальные, и детские постановки.

Между тем

Затишье в театральной жизни Омска продлится недолго. Уже третьего июня начнутся гастроли Астраханского театра драмы. Омичи смогут увидеть саунд-драму "Маяк" по поэме Владимира Маяковского "Облако в штанах", авантюрную комедию "Игроки" по произведению Николая Гоголя, философскую трагедию "Пятая печать" по роману венгерского романиста и сценариста Ференца Шанты, спектакль "Очень простая история" по пьесе Марии Ладо. Юным зрителям астраханцы представит детский спектакль "Волшебное кольцо" по сказу Бориса Шергина.