В Барнауле пассажиры автобуса пострадали при столкновении с грузовиком

В Барнауле рейсовый автобус протаранил грузовик и легковушку. В результате ДТП трое пассажиров автобуса получили травмы.

- ДТП с участием трех транспортных средств произошло сегодня на улице Юрина примерно в 10 часов по местному времени, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю. - Водитель автобуса Hyundai, следовавшего по маршруту №54, допустил столкновение с попутно стоящим грузовым автомобилем MAN и автомобилем Ford Focus, двигавшимся по встречной полосе. В дорожно-транспортного происшествия пострадали три пассажира автобуса, всем оказана медицинская помощь.

Сейчас сотрудники полиции проводят проверку, им предстоит установить причины и виновника аварии.