В Иркутске будут судить банду вымогателей и похитителей людей

В Иркутске в суд передано уголовное дело банды из шести человек, которые обвиняются по нескольким тяжелым статьям. Как сообщила пресс-служба Следственного комитета Иркутской области, это создание преступного сообщества, вымогательство, причинение вреда здоровью и незаконное хранение оружия.

Изначально их мишенью были лица, занимающиеся торговлей наркотиками. В том числе, цыгане. У них преступники вымогали деньги, применяя при этом насилие.

"Преступная деятельность банды была пресечена в мае 2017 года. Все обвиняемые были установлены и задержаны при силовой поддержке бойцов СОБР. Материалы уголовного дела составили 91 том, следователями СКР допрошено около 250 человек, проведено 60 различных судебных экспертиз", - заявили в СК.

Дело рассмотрит Иркутский областной суд.