В Сибири открыт новый вид насекомого

Коллектив ученых обнаружил в Красноярске новый вид минирующей моли-пестрянки - потенциального вредителя кустарниковых растений. Откуда такое странное название? Дело в том, что гусеницы этого вида оставляют после себя своеобразные повреждения на листьях - так называемые мины - выедают листья изнутри, не повреждая кожицу. Вид развивается на карагане древовидной - кустарниковом растении, из которого делают живые изгороди в сибирских городах.

Надо отметить, в разных частях планеты, например, в Европе, на Дальнем Востоке, в Сибири обитают несколько видов этого насекомого. Новый вариант обнаружен российскими учеными совместно с коллегами из Франции и Италии в красноярском Академгородке. Открытие сделано благодаря применению современных молекулярно-генетических методов. Например, для насекомых анализ ДНК позволяет выявлять видовую принадлежность организма даже на стадии личинки или куколки, которые у близких видов по внешнему облику зачастую не различаются.

По словам одного из авторов работы кандидата билогических наук Натальи Кириченко из Института леса им. В.Н. Сукачева КНЦ СО РАН, за последние пять лет ученые обнаружили пять новых видов насекомых: три в Сибири и по одному в Японии и Китае.

Изучение видового разнообразия насекомых региона на генетическом уровне, каталогизация и составление ДНК-библиотек позволяют пополнять знания о фауне. Это важно для раннего обнаружения видов, пришедших в Сибирь из других регионов и способных причинять вред растениям. Эти открытия говорят о том, что Сибирь все еще остается "белым пятном" - регионом с недостаточно хорошо изученным биоразнообразием. Он ждет своих своих первоткрывателей. Результаты исследования опубликованы в журнале ZooKeys.