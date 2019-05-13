В Сибири открыт новый вид насекомого

Новости

Садовое кольцо перекроют на время велопарада 20:18
В Кремле переадресовали вопросы по SSJ-100 в Минтранс 20:12
В центре Пскова нашли редкую английскую печать 20:02
В Кремле подтвердили встречу Путина с Помпео 19:50
США не запрашивали двустороннюю встречу Трампа с Путиным 19:47
Минсельхоз разработал правила ввоза импортного хамона в багаже 19:39
В Москве 17 мая пройдет акция "На работу на велосипеде" 19:15
В крупных городах Ставрополья эвакуировали ТЦ и автовокзалы 19:07
Трамп хотел бы встретиться с Путиным 18:50
Названа причина взрыва, разрушившего жилой дом на Дону 18:45
В РФ готовятся к запуску маркировки молочной продукции 18:40
В Оманском заливе совершены нападения на четыре судна 18:39
В петербургском метро у двух станций появятся вторые вестибюли 18:35
Часы Carl F. Bucherer в голливудском боевике "Джон Уик III" 18:31
В Петербурге у подпольных фотографов изъяли "Железный трон" 18:16
Собянин: "Московская весна А Сappella" становится мировым событием 18:15
УАЗ пообещал, что новый "Патриот" "будет только лучше" 18:14
Для московских школ выберут новых охранников 18:13
СМИ: Актер Брэдли Купер расстался с российской топ-моделью Ириной Шейк 18:10
Маркировка дешевых лекарств из перечня жизненно важных будет бесплатной 18:05
Госдума может передать кабмину решение о компенсации семьям по ипотеке 18:00
Путин наградил китайского посла 17:59
Мел Гибсон сыграет Ротшильда 17:57
Врачи предупредили об особой опасности употребления кофе летом 17:56
Кореянка устроила ДТП с тремя машинами и спряталась под автомобилем 17:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 13 по 19 мая
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 13 по 19 мая
В какие дни россияне будут отдыхать в 2020 году
В какие дни россияне будут отдыхать в 2020 году
Задайте вопрос о переходе на цифровое ТВ
Задайте вопрос о переходе на цифровое ТВ
13.05.2019 19:22
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Мина для флоры

В Сибири открыт новый вид насекомого
Текст: Сергей Деменко
Российская газета - Федеральный выпуск № 101(7859)
Коллектив ученых обнаружил в Красноярске новый вид минирующей моли-пестрянки - потенциального вредителя кустарниковых растений. Откуда такое странное название? Дело в том, что гусеницы этого вида оставляют после себя своеобразные повреждения на листьях - так называемые мины - выедают листья изнутри, не повреждая кожицу. Вид развивается на карагане древовидной - кустарниковом растении, из которого делают живые изгороди в сибирских городах.
Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Ученые: Через сто лет насекомые могут исчезнуть с лица Земли

Надо отметить, в разных частях планеты, например, в Европе, на Дальнем Востоке, в Сибири обитают несколько видов этого насекомого. Новый вариант обнаружен российскими учеными совместно с коллегами из Франции и Италии в красноярском Академгородке. Открытие сделано благодаря применению современных молекулярно-генетических методов. Например, для насекомых анализ ДНК позволяет выявлять видовую принадлежность организма даже на стадии личинки или куколки, которые у близких видов по внешнему облику зачастую не различаются.

По словам одного из авторов работы кандидата билогических наук Натальи Кириченко из Института леса им. В.Н. Сукачева КНЦ СО РАН, за последние пять лет ученые обнаружили пять новых видов насекомых: три в Сибири и по одному в Японии и Китае.

Изучение видового разнообразия насекомых региона на генетическом уровне, каталогизация и составление ДНК-библиотек позволяют пополнять знания о фауне. Это важно для раннего обнаружения видов, пришедших в Сибирь из других регионов и способных причинять вред растениям. Эти открытия говорят о том, что Сибирь все еще остается "белым пятном" - регионом с недостаточно хорошо изученным биоразнообразием. Он ждет своих своих первоткрывателей. Результаты исследования опубликованы в журнале ZooKeys. 

Общество Наука Общество Природа Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

США не запрашивали двустороннюю встречу Трампа с Путиным
Лавров: Хотим выяснить, как США будут выходить из кризиса вокруг Ирана
Суд наложил штраф на президента Украины Владимира Зеленского
Сердюков назначен главой совета директоров ОАК
СК: Идентифицированы личности 40 из 41 погибшего авиапассажира Superjet