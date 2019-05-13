В Томске на поля выйдут комбайны-беспилотники

В Томской области в шести фермерских хозяйствах будут работать комбайны-беспилотники.

Сельскохозяйственные компании региона подписали соглашение о внедрении робототехнических комплексов точного земледелия с элементами искусственного интеллекта. Техника с системой беспилотного управления на основе машинного зрения начнет убирать пшеницу в Томской области осенью 2019 года.

- В рамках форума молодых ученых U-novus, который состоится 15-17 мая в Томске, пройдет доработка "дорожной карты" по внедрению проекта, - сообщает "Интерфакс".

Отмечается, что использование информационных технологий в АПК решит проблему нехватки кадров и позволит фермерам сэкономить на ГСМ и электроэнергии.