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13.05.2019 12:42
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Ставрополье пьяный мужчина расстрелял семь человек из ружья

Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)

В Ставропольском крае мужчина в состоянии алкогольного опьянения устроил стрельбу на улице. От его выстрелов пострадали 7 человек, в том числе дети, сообщили в понедельник в краевом управлении СК РФ.

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Инцидент произошел 10мая в Предгорном районе Ставрополья. По данным следователей, молодой человек распивал спиртные напитки со знакомыми, но по какой-то причине поссорился с одним из них. Тогда подозреваемый взял дома охотничье гладкоствольное ружье и стал стрелять в своего обидчика. В результате десяти выстрелов огнестрельные ранения дробью получили семь человек, в том числе двое детей 2009 и 2015 годов рождения.

Все пострадавшие были госпитализированы, сейчас их жизням ничего не угрожает. Самого же подозреваемого решением суда заключили под стражу. На него возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 30 УК РФ ("Приготовление к преступлению и покушение на преступление") и части второй статьи 105 УК РФ ("Убийство"). Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край
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