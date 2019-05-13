В крупных городах Ставрополья эвакуировали ТЦ и автовокзалы

В социальных сетях появились многочисленные сообщения об эвакуации в Ставрополе, Пятигорске, Кисловодске, Минводах и Ессентуках.

В частности, в столице Ставропольского края в понедельник около 18 часов эвакуировали торговые центры Нестеров и Космос, ЦУМ, центральный автовокзал, а также северную и южную автостанции. Об эвакуации из ставропольского ЦУМа сообщил корреспондент "РГ".

- Из здания вывели всех посетителей и персонал. Выставлено оцепление, подъехал спецтранспорт МЧС, скорой помощи и полиции, - отметил корреспондент с места событий.

По предварительным данным, в регионе проводятся учения. В ГУ МЧС пока никак не прокомментировали ситуацию.