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13.05.2019 19:07
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В крупных городах Ставрополья эвакуировали ТЦ и автовокзалы

Текст: Михаил Сухарев

В социальных сетях появились многочисленные сообщения об эвакуации в Ставрополе, Пятигорске, Кисловодске, Минводах и Ессентуках.

В Тюмени эвакуировали торговые центры, аэропорт и вокзал

В частности, в столице Ставропольского края в понедельник около 18 часов эвакуировали торговые центры Нестеров и Космос, ЦУМ, центральный автовокзал, а также северную и южную автостанции. Об эвакуации из ставропольского ЦУМа сообщил корреспондент "РГ".

- Из здания вывели всех посетителей и персонал. Выставлено оцепление, подъехал спецтранспорт МЧС, скорой помощи и полиции, - отметил корреспондент с места событий.

По предварительным данным, в регионе проводятся учения. В ГУ МЧС пока никак не прокомментировали ситуацию.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край Атака телефонных террористов на Россию
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