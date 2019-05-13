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13.05.2019 19:32
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Добавят газа

Автобусы Ленобласти переходят на экологичное топливо
Текст: Ольга Штраус
Российская газета - Федеральный выпуск № 101(7859)
Санкт-Петербург и Кировск свяжут экологичные автобусы, работающие на природном газе.

Маршрут N 565 Кировск - Санкт-Петербург, который соединяет Северную столицу и один из густонаселенных районов Ленинградской области, всегда оживлен: многие пассажиры ежедневно пользуются им при проезде на работу и обратно - ведь Кировск расположен всего в 35 километрах от Санкт-Петербурга. Компания "Питеравто", что обслуживает этот маршрут, по договоренности с руководством Ленинградской области переводит его на экологичное топливо - природный газ. Как нам стало известно, отныне все машины этого маршрута будут работать только на газе.

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Компания уже закупила для этих целей новые автобусы. Вместимость каждой машины - 45 мест, оборудованных ремнями безопасности. Для каждой пары кресел предусмотрены полки для багажа. Автобусы оснащены передовыми системами активной и пассивной безопасности - антиблокировочной и антипробуксовочной.

Перевод одного из автобусных маршрутов целиком на газовое топливо - результат совместных усилий транспортников и местных властей, направленных на улучшение экологического состояния региона.

Важно отметить, что в Ленобласти принят закон, согласно которому налогоплательщики, имеющие автотранспорт, с 1 января 2019 года пользуются серьезными налоговыми льготами: оплата транспортного налога у тех, кто заправляет свои автомобили природным газом, составляет 50 процентов.

В планах администрации региона в ближайшие пять лет перевести на газ всю коммунальную технику и половину общественного транспорта, а также дорожную строительную технику.

Экономика Транспорт Общественный транспорт Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область
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