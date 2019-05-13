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13.05.2019 17:31
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

На ПМЭФ обсудят масштабный запуск реформы по обращению с отходами

Фото: Фонд "Росконгресс" Фото: Фонд "Росконгресс"
Фото: Фонд "Росконгресс"

В рамках деловой программы ПМЭФ-2019 состоятся несколько крупных мероприятий, посвященных реформированию отрасли по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Реформа в сфере обращения с отходами стартовала в России 1 января 2019 года. Мероприятия в рамках реформы направлены на улучшение экологической обстановки в России и призваны сократить число несанкционированных свалок, сделать рынок мусоропереработки прозрачным и цивилизованным. Целевые показатели реформы отражены в национальном проекте "Экология": доля обрабатываемого мусора к 2024 году должна увеличиться с 12% до 60%, а перерабатываемого - с 7% до 36% к 2024 году.

5 июня состоится деловая сессия "Очистить страну от мусора: реформа в сфере обращения с отходами".  В рамках сессии будут обсуждаться вопросы перехода к новой модели регулирования рынка обращения с отходами и задачи, стоящие перед региональными и муниципальными властями. Также 5 июня участники деловой программы обсудят вопросы привлечения инвестиций в отрасль.

6 июня состоится сессия с участием международных партнеров "Победить мусор: российская реформа и международные практики", которая будет посвящена экологической повестке в мире и в России. Плодотворное сотрудничество на международной арене в сфере обращения с отходами с такими странами как Япония, Германия, Франция и Швейцария позволит России значительно ускорить темп внедрения передовых технологий, сделать отрасль привлекательной для иностранных инвестиций, а также применить лучший международный опыт при создании системы раздельного сбора отходов.

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