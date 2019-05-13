В Архангельске два человека погибли при пожаре в историческом здании

В Архангельске произошел пожар в деревянном двухэтажном дом на проспекте Советских Космонавтов, 64 - объекте культурного наследия регионального значения. Погибли 52-летняя женщина и мужчина средних лет.

Как сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Архангельской области и НАО, здание было расселено, в доме проживали люди без определенного места жительства. Когда пожар потушили, на пепелище нашли тела двух человек. Установлено, что женщина скончалась от отравления угарным газом. Причина смерти мужчины еще устанавливается, но следов насилия на теле нет.

Еще один человек выжил: 63-летнего пострадавшего доставили в больницу с отравлением продуктами горения. По его словам, в одном крыле расселенного дома проживал он, а в другом - погибшая женщина. Что привело к пожару, пострадавший не знает. Следственные органы проводят проверку по факту гибели людей.

Сам дом сильно обгорел, лишился крыши и башенки над крыльцом, которая отличала его от других. Он был построен в 1913 году для капитана дальнего плавания Павла Гринфельдта и с конца прошлого века находился под охраной государства.

Руководитель областной инспекции по охране объектов культурного наследия Анна Ивченко сообщила, что памятник и в поврежденном состоянии не утратил своего значения и остается под защитой закона. До конца 2019 года администрация Архангельска - собственник дома Гринфельдта - должна разработать проект его реставрации.