В центре Пскова нашли редкую английскую печать

В центре Пскова у Поганкиных палат при раскопках была найдена английская государственная свинцовая печать, сообщает региональный археологический центр.

Исследователи отмечают, что находка относится ко времени правления Карла II Стюарта (1660-1685).

Обнаруженная печать позволяет археологам прийти к выводу, что Сергей Иванович Поганкин, владелец палат, вел активную торговлю с другими странами и даже заключал международные сделки.

Справка "РГ"

Поганкины палаты - самая большая гражданская постройка в исторической части Пскова. Палаты построены в XVII веке по заказу зажиточного купца Гостиной сотни Сергея Ивановича Поганкина. В 1902 г. в палатах открыли Исторический музей.

Псковский археологический центр начал работы на одном из участков, примыкающих к стенам Поганкиных палат (одного из корпусов Псковского музея-заповедника) в феврале 2019 года.