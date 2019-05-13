В центре Пскова нашли редкую английскую печать

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В ходе раскопок у палат Поганкина найдена Английская государственная свинцовая печать. Эта сфрагистическая находка относится ко времени инсигнии Карла II Стюарта (1660-1685), времени расцвета и могущества псковского купца Сергея Поганкина. Вероятнее всего, круг его торговых интересов был очень широк и он мог заключать торговые сделки на государственном уровне, о чем и свидетельствует наша находка. #arheologpskov #псков #археология #раскопки #находки #артефакт #история #средневековье #металл #печать #сфрагистика #archaeology #archaeologylife #artefact #excavation #history #medieval #seal
В центре Пскова у Поганкиных палат при раскопках была найдена английская государственная свинцовая печать, сообщает региональный археологический центр.
Исследователи отмечают, что находка относится ко времени правления Карла II Стюарта (1660-1685).
Обнаруженная печать позволяет археологам прийти к выводу, что Сергей Иванович Поганкин, владелец палат, вел активную торговлю с другими странами и даже заключал международные сделки.
Справка "РГ"
Поганкины палаты - самая большая гражданская постройка в исторической части Пскова. Палаты построены в XVII веке по заказу зажиточного купца Гостиной сотни Сергея Ивановича Поганкина. В 1902 г. в палатах открыли Исторический музей.
Псковский археологический центр начал работы на одном из участков, примыкающих к стенам Поганкиных палат (одного из корпусов Псковского музея-заповедника) в феврале 2019 года.