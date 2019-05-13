В Череповце отец в подарок к свадьбе заплатил за сына штрафы ГИБДД

Житель Череповца заплатил за своего сына 12 штрафов ГИБДД на общую сумму 11 тысяч рублей. Такой подарок мужчина сделал ко дню свадьбы своего ребенка.

Как сообщает Управление федеральной службы судебных приставов по Вологодской области, сам молодой человек считается злостным нарушителем правил дорожного движение и, ко всему прочему, неплательщиком штрафов.

За многочисленные нарушения мужчине ввели ограничение на выезд к заграничным курортам, также он не мог управлять транспортными средствами.

Между тем, на предстоящую свадьбу родители жениха решили подарить молодым путевку. Когда стало понятно, что одного из виновников торжества не выпустят за пределы страны, отец жениха отправился к приставам гасить долги за сына. Так как штрафы уплачены в полном объеме, то теперь вопросов к новобрачному у приставов нет.