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13.05.2019 17:37
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Череповце отец в подарок к свадьбе заплатил за сына штрафы ГИБДД

Текст: Вера Черенева (Вологодская область)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Житель Череповца заплатил за своего сына 12 штрафов ГИБДД на общую сумму 11 тысяч рублей. Такой подарок мужчина сделал ко дню свадьбы своего ребенка.

Как сообщает Управление федеральной службы судебных приставов по Вологодской области, сам молодой человек считается злостным нарушителем правил дорожного движение и, ко всему прочему, неплательщиком штрафов.

Фото: iStock
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За многочисленные нарушения мужчине ввели ограничение на выезд к заграничным курортам, также он не мог управлять транспортными средствами.

Между тем, на предстоящую свадьбу родители жениха решили подарить молодым путевку. Когда стало понятно, что одного из виновников торжества не выпустят за пределы страны, отец жениха отправился к приставам гасить долги за сына. Так как штрафы уплачены в полном объеме, то теперь вопросов к новобрачному у приставов нет.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область
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