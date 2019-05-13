В НАО из-за паводка разберут мост

В Нарьян-Маре дорожно-ремонтные службы приступили к демонтажу моста через реку Куя, который связывает столицу округа и крупнейший поселок Красное. В Ненецком округе раньше обычных сроков начинается ледоход, и вешние воды могут смыть пролеты моста.

Как сообщает администрация НАО, в ночь на 13 мая уровень воды в реке Куя на 30 сантиметров превысил критическую отметку. Мост между Нарьян-Маром и Красным демонтируют перед каждым ледоходом. В этом году его собирались разобрать 15 мая, но стихия скорректировала планы, и рабочие взялись за дело раньше срока.

Прошлой весной стратегически важный мост убрали гораздо позже - 23 мая.

Во время паводка северян перевозят через реку суда на воздушной подушке, а затем мост восстанавливают.

В поселке Красное проживают более 1800 человек. Он расположен в 50 километрах от Нарьян-Мара и связан с ним грунтовой дорогой, которая работает круглый год, за исключением нескольких дней ледохода.