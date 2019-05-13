Новости

В Петербурге "Ночь музеев-2019" станет рекордной по числу участников 21:29
Концепт Citroen: водитель и пассажиры могут видеть дорогу под ногами 21:23
Московский метрополитен опроверг информацию о засекреченных закупках 21:22
Киркоров пожелал удачи на "Евровидении" солистам Союзного государства 21:05
Садовое кольцо перекроют на время велопарада 20:18
В Кремле переадресовали вопросы по SSJ-100 в Минтранс 20:12
Новинка от Zenith: первые часы в серебряном корпусе 20:04
Hublot: менять часовые пояса стало проще 20:04
Новые горизонты от Louis Vuitton: путешествуй с удобством 20:04
"Ингосстрах Exclusive Classic Day" - открытие летнего сезона 20:04
В центре Пскова нашли редкую английскую печать 20:02
В Кремле подтвердили встречу Путина с Помпео 19:50
США не запрашивали двустороннюю встречу Трампа с Путиным 19:47
Минсельхоз разработал правила ввоза импортного хамона в багаже 19:39
В Москве 17 мая пройдет акция "На работу на велосипеде" 19:15
В крупных городах Ставрополья эвакуировали ТЦ и автовокзалы 19:07
Трамп хотел бы встретиться с Путиным 18:50
Названа причина взрыва, разрушившего жилой дом на Дону 18:45
В РФ готовятся к запуску маркировки молочной продукции 18:40
В Оманском заливе совершены нападения на четыре судна 18:39
В петербургском метро у двух станций появятся вторые вестибюли 18:35
Часы Carl F. Bucherer в голливудском боевике "Джон Уик III" 18:31
В Петербурге у подпольных фотографов изъяли "Железный трон" 18:16
Собянин: "Московская весна А Сappella" становится мировым событием 18:15
УАЗ пообещал, что новый "Патриот" "будет только лучше" 18:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 13 по 19 мая
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 13 по 19 мая
В какие дни россияне будут отдыхать в 2020 году
В какие дни россияне будут отдыхать в 2020 году
Задайте вопрос о переходе на цифровое ТВ
Задайте вопрос о переходе на цифровое ТВ
13.05.2019 21:29
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Петербурге "Ночь музеев-2019" станет рекордной по числу участников

Текст: Виктория Михеева (Санкт-Петербург)

В Петербурге число участников акции "Ночь музеев", которая пройдет с 18 на 19 мая, может превысить 100 тысяч человек. Но в оргкомитете отмечают, что рассчитывают избежать ажиотажа, ведь в этом году к акции присоединится еще 12 площадок и по единому билету можно будет попасть в 120 музеев. Такого в истории петербургской "Ночи музеев" еще не было.

В Эрмитаже расскажут о роли искусственного интеллекта в современном искусстве

Как сообщил председатель комитета по культуре Петербурга Константин Сухенко, в этом году к "Ночи музеев" присоединились музеи-заповедники "Петергоф" и "Царское село", Аннекирхе и Кунсткамера. Также посетителей ждут в Институте химии силикатов РАН, Архиве научно-технической документации, а возле Биржевого проспекта, 6, откроется полноценный Научный квартал. Посетителей ждет open-air фестиваль, подготовленный Музеем почвоведения имени Докучаева, Институтом геологии и геохронологии докембрия РАН и Институтом высокомолекулярных соединений.

Темой "Ночи музеев - 2019" стали элементы. Тема выбрана не случайно, в этом году отмечается 150 лет с момента создания Менделеевым периодической таблицы элементов.

В ночь с 18 на 19 мая метро Петербурга закрыто не будет. Также по улицам Петербурга пустят автобусы по шести специальным маршрутам. Три из них будут курсировать по "Золотому треугольнику", один - по Васильевскому острову, еще один по Петроградской стороне. Также отдельный маршрут будет развозить посетителей "Ночи музеев" от станции метро "Беговая" до музея-корабля "Полтава".

В оргкомитете отмечают, что помимо музеев, официально участвующих в "Ночи музеев" и принимающих единые билеты, многие учреждения проведут для посетителей вечерние мероприятия, но не в рамках акции. Например, как и в прошлые годы, не участвует в "Ночи музеев" Эрмитаж. Но при этом музей подготовил специальные вечерние экскурсии для своих посетителей во Дворце Меньшикова, а также в реставрационно-хранительском комплексе "Старая деревня".

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
В Петербурге будут развивать общественные пространства

В этом году в акции "Ночь музеев" примут участие 26 музеев Ленинградской области. В регионе не стали заводить специального единого билета, в каждое учреждение билеты стоит покупать на кассе.

В Петерюуоше семьдесят музеев, участвующих в акции, закроются в 23.00, но в пятьдесят музеев можно будет попасть до шести утра.

Стоит отметить, что в "Ночи музеев-2019" будут участвовать организации, которые обычно закрыты для праздных посетителей. Так, Северо-Западный филиал "Банка России" откроет для посетителей двери экспозиционного фонда на набережной Фонтанки. 17 мая с 15.00 до 19.00 все желающие смогут познакомиться с историческими интерьерами операционного зала бывшей Ссудной казны, изучить коллекции монет, а также заглянуть в кабинет первого управляющего Государственным банком - Александра Штиглица. Эксперты управления расскажут, как отличить настоящие деньги от фальшивых и как не пострадать от рук мошенников.

Полный список музеев-участников акции доступен на сайте проекта и в социальных сетях.

Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Акция "Ночь в музее"
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

США не запрашивали двустороннюю встречу Трампа с Путиным
Лавров: Хотим выяснить, как США будут выходить из кризиса вокруг Ирана
Суд наложил штраф на президента Украины Владимира Зеленского
Сердюков назначен главой совета директоров ОАК
СК: Идентифицированы личности 40 из 41 погибшего авиапассажира Superjet