В Петербурге число участников акции "Ночь музеев", которая пройдет с 18 на 19 мая, может превысить 100 тысяч человек. Но в оргкомитете отмечают, что рассчитывают избежать ажиотажа, ведь в этом году к акции присоединится еще 12 площадок и по единому билету можно будет попасть в 120 музеев. Такого в истории петербургской "Ночи музеев" еще не было.

Как сообщил председатель комитета по культуре Петербурга Константин Сухенко, в этом году к "Ночи музеев" присоединились музеи-заповедники "Петергоф" и "Царское село", Аннекирхе и Кунсткамера. Также посетителей ждут в Институте химии силикатов РАН, Архиве научно-технической документации, а возле Биржевого проспекта, 6, откроется полноценный Научный квартал. Посетителей ждет open-air фестиваль, подготовленный Музеем почвоведения имени Докучаева, Институтом геологии и геохронологии докембрия РАН и Институтом высокомолекулярных соединений.

Темой "Ночи музеев - 2019" стали элементы. Тема выбрана не случайно, в этом году отмечается 150 лет с момента создания Менделеевым периодической таблицы элементов.

В ночь с 18 на 19 мая метро Петербурга закрыто не будет. Также по улицам Петербурга пустят автобусы по шести специальным маршрутам. Три из них будут курсировать по "Золотому треугольнику", один - по Васильевскому острову, еще один по Петроградской стороне. Также отдельный маршрут будет развозить посетителей "Ночи музеев" от станции метро "Беговая" до музея-корабля "Полтава".

В оргкомитете отмечают, что помимо музеев, официально участвующих в "Ночи музеев" и принимающих единые билеты, многие учреждения проведут для посетителей вечерние мероприятия, но не в рамках акции. Например, как и в прошлые годы, не участвует в "Ночи музеев" Эрмитаж. Но при этом музей подготовил специальные вечерние экскурсии для своих посетителей во Дворце Меньшикова, а также в реставрационно-хранительском комплексе "Старая деревня".

В этом году в акции "Ночь музеев" примут участие 26 музеев Ленинградской области. В регионе не стали заводить специального единого билета, в каждое учреждение билеты стоит покупать на кассе.

В Петерюуоше семьдесят музеев, участвующих в акции, закроются в 23.00, но в пятьдесят музеев можно будет попасть до шести утра.

Стоит отметить, что в "Ночи музеев-2019" будут участвовать организации, которые обычно закрыты для праздных посетителей. Так, Северо-Западный филиал "Банка России" откроет для посетителей двери экспозиционного фонда на набережной Фонтанки. 17 мая с 15.00 до 19.00 все желающие смогут познакомиться с историческими интерьерами операционного зала бывшей Ссудной казны, изучить коллекции монет, а также заглянуть в кабинет первого управляющего Государственным банком - Александра Штиглица. Эксперты управления расскажут, как отличить настоящие деньги от фальшивых и как не пострадать от рук мошенников.

Полный список музеев-участников акции доступен на сайте проекта и в социальных сетях.