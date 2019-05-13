В Петербурге покажут "Нору" Тимофея Кулябина из Цюриха

В Северной столице 23 мая откроется XX международный театральный фестиваль "Радуга". Петербуржцам и гостям города представят 14 громких премьер текущего и прошедших театральных сезонов из Франции, Великобритании, Швейцарии, Китая, Эстонии и России.

- Ежегодно в период белых ночей проходит наша "Радуга". Формат ее не меняется. Многие спектакли - лауреаты или номинанты "Золотой маски". Мы заинтересованы в появлении новых форм, имен, пьес, новых интерпретаций классики, - подчеркнула Светлана Лаврецова, руководитель фестиваля "Радуга", директор ТЮЗа им. А.А. Брянцева. - 23 мая приедет наш любимый гость, который несколько раз был у нас на фестивале - прогрессивный режиссер Тимофей Кулябин из Новосибирска. Он поставил в известном театре Цюриха Schauspielhaus "Нору, или Кукольный дом" с использованием цифровых технологий. Это не только новый взгляд на классику, но и новый сценический язык.

Молодой режиссер Айдар Заббаров (его спектакль "Беглец" идет в петербургском Театре имени Ленсовета) выпустил в Татарском академическом театре имени Г. Камала (Казань) спектакль "И это жизнь?" по произведению татарского классика Гаяза Исхаки.

Организатор фестиваля - ТЮЗ им. А.А. Брянцева - представит недавнюю премьеру - спектакль Лизы Бондарь "Близкие друзья", в основе которого одноименная повесть Евгения Водолазкина.

Как сказала Светлана Лаврецова, более ста гостей ждут в гости, приедут 14 коллективов, будут играть по два спектакля в день.

Среди участников - Лесосибирский городской драматический театр "Поиск" (Красноярский рай), московский и петербургский ТЮЗы, Шаушпильхаус (Цюрих, Швейцария), Русский театр Эстонии (Таллин), а также Проектный театр R.A.A.A.M. из Таллина, Независимая театральная компания "Июльансамбль" и театр "Практика" (Москва), Компания HUNCH theatre (Лондон, Великобритания), Детский Художественный Театр (Цзинань, Китай), Театр кукол республики Карелия (Петрозаводск), Татарский государственный академический драматический театр им. Г. Камала (Казань), "Ля Банд Пасант" / La Bande Passante (Мец, Франция), Саха академический театр им. П.А. Ойунского (Якутск).

- Все спектакли будут интересными, неинтересных у нас нет. В этом году фестиваль интернациональный, многоязычный, - отметила исполнительный директор и куратор программы "Радуги" Мария Наймарк. - Из семи зарубежных спектаклей три поставили российские режиссеры: Дмитрий Егоров, Анатолий Ледуховский, Тимофей Кулябин. Спектакль из Лондона "Герой нашего времени" - постановка белорусского режиссера Владимира Щербаня. И российская программа отражает театральную ситуацию в стране практически в полном объеме, не только в столице происходят театральные явления, открытия.

Пройдут творческие встречи с московским режиссером Камой Гинкасом, с петербургским писателем Евгением Водолазкиным, с одним из самых известных теоретиков современного театра Борисом Тухом (Эстония).

Мастер-класс для артистов, посвященный созданию персонажа, основам работы с голосом и маской, а также секретам актерской импровизации, проведет Ферруччо Меризи - известный итальянский режиссер, директор Экспериментальной Актерской Школы, театральный педагог, руководитель международного театрального фестиваля "Странствующий Арлекин". Ришар Мартэн, французский актер, режиссер, директор Интернационального театра им. Акселя Турски (Марсель), президент Международного института театров Средиземноморья, свой мастер-класс назвал "Психология актерского творчества".

Еще один мастер-класс для артистов - от художественного руководителя Национального театра Ниццы, режиссера Ирины Брук.

28 мая пройдет конференция, посвященная вопросам театральной педагогики.

Под эгидой "Радуги" 3 и 4 мая парижский театр Théâtre des Bouffes du Nord уже показал спектакль британского режиссера Питера Брука "Узник".

Справка "РГ"

Один из самых престижных театральных форумов России фестиваль "Радуга" ведет свою историю с 2000 года. В 2016 году проект был награжден Премией Правительства РФ в области культуры.

Концепция фестиваля - современная драматургия и режиссерская интерпретация классики в рамках театра для молодежной аудитории. Спектакль, показанный на "Радуге" должен быть интересен молодежи, актуален и оригинален по форме, содержанию и режиссерскому замыслу и отражать самые современные театральные тенденции.

В честь 20-летия "Радуги" известный скульптор Владимир Горевой разработал эскиз статуэтки, которая будет вручаться участникам фестиваля как его уникальный символ: она выполнена из бронзы и украшена элементами из камня-змеевика.