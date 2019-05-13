В Петербурге завершился отопительный сезон

В Петербурге с 13 мая прекращена подача теплоснабжения в жилые дома, а также на городские предприятия и социальные объекты, сообщает комитет по инженерному обеспечению.

Решение отключить подачу тепла обусловлено погодой. В Петербурге три дня среднесуточная температура воздуха превышала десять градусов и заморозков больше не ожидается.

С 26 апреля Петербург жил в условиях периодического протапливания, это когда подача тепла прекращалась в холодные дни и возобновлялась при заморозках. Это оказалось верной тактикой, ведь после редкого повышения температуры в конце апреля, начало мая город встретил заморозками.

В ближайшее время теплоснабжающие организации города начнут плановый ремонт систем и регламентных испытаний перед началом следующего отопительного сезона, который начнется, как только среднесуточная температура воздуха в течение трех дней окажется ниже восьми градусов выше нуля.