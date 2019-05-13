Собирать мусор, оказывается, может быть увлекательно и азартно.

Вологодские студенты стали лидерами международного экл-квеста "Чистые игры". В нем участвовало 960 человек, они собрали более 13 тонн мусора. Суть игры вот в чем. Все участники распределяются по командам. Организаторы дают им конкретные участки для сбора мусора. Это парки, скверы, улицы и аллеи, территории возле домов. На все - 90 минут. Скупщики "покупают" собранный мусор, за это дают командам баллы - от одного до десяти. Больше всего ценятся так называемые артефакты - это какие-то необычные вещи (например диван или кресло), которые удастся отыскать и продать подороже, сочинив историю. Победителем считается команда, заработавшая больше всего баллов и собравшая наибольшее количество мусора.

Процесс скупки мусора отслеживали через специальное мобильное приложение. В режиме онлайн оно позволяло контролировать ход состязания на разных площадках.

Самые необычные находки попались в руки волонтеров на берегу реки Содемы и на улице Псковской. Например, фуражка офицера погранвойск НКВД образца 1935 года. За эти артефакты участникам экоквеста начислили наивысший балл.

Как отметили организаторы, если бы не экоквест, не удалось бы собрать такого количества участников в субботнике.