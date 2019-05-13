Астраханцам добавят льгот

Новости

Трамп хотел бы встретиться с Путиным 18:50
Названа причина взрыва, разрушившего жилой дом на Дону 18:45
В РФ готовятся к запуску маркировки молочной продукции 18:40
В Оманском заливе совершены нападения на четыре судна 18:39
В петербургском метро у двух станций появятся вторые вестибюли 18:35
Часы Carl F. Bucherer в голливудском боевике "Джон Уик III" 18:31
В Петербурге у подпольных фотографов изъяли "Железный трон" 18:16
Собянин: "Московская весна А Сappella" становится мировым событием 18:15
УАЗ пообещал, что новый "Патриот" "будет только лучше" 18:14
Для московских школ выберут новых охранников 18:13
СМИ: Актер Брэдли Купер расстался с российской топ-моделью Ириной Шейк 18:10
Маркировка дешевых лекарств из перечня жизненно важных будет бесплатной 18:05
Госдума может передать кабмину решение о компенсации семьям по ипотеке 18:00
Путин наградил китайского посла 17:59
Мел Гибсон сыграет Ротшильда 17:57
Врачи предупредили об особой опасности употребления кофе летом 17:56
Кореянка устроила ДТП с тремя машинами и спряталась под автомобилем 17:47
В майские праздники Крым побил рекорд по числу туристов 17:45
Киев выдвинул Евросоюзу ультиматум из-за санкций против России 17:41
Медведев рассказал, как будут оценивать финансирование нацпроектов 17:37
В Череповце отец в подарок к свадьбе заплатил за сына штрафы ГИБДД 17:37
Умерла последняя актриса "золотого века Голливуда" Дорис Дэй 17:35
Для Су-57 создали умную бомбу 17:34
На ПМЭФ обсудят масштабный запуск реформы по обращению с отходами 17:31
В столице Колумбии выявили 400 тысяч безбилетников за сутки 17:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 13 по 19 мая
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 13 по 19 мая
В какие дни россияне будут отдыхать в 2020 году
В какие дни россияне будут отдыхать в 2020 году
Задайте вопрос о переходе на цифровое ТВ
Задайте вопрос о переходе на цифровое ТВ
13.05.2019 17:22
Проект: В регионах

Астраханцам добавят льгот

Текст: Ирина Поволоцкая (Астрахань)
В Думу Астраханской области поступило сразу несколько важных поправок, касающихся социальной поддержки местных жителей. Так, предлагается увеличить число астраханцев, которые смогут получать определенные льготы по транспортному налогу и лекарственному обеспечению. Инициировал поправки врио губернатора области Сергей Морозов.
Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости Сергей Морозов накануне 9 мая встретился с астраханскими ветеранами Фото: Пресс-служба губернатора Астраханской области
Сергей Морозов накануне 9 мая встретился с астраханскими ветеранами Фото: Пресс-служба губернатора Астраханской области

В первую очередь вырастет число тех, кто может претендовать на льготное обеспечение необходимыми лекарствами. К примеру, астраханцы, рожденные на территории СССР с 10 мая 1927 года по 9 мая 1945 года, труженики тыла, реабилитированные и пострадавшие от политических репрессий, смогут бесплатно получать рецептурные препараты. Последним также бесплатно будут выдавать слуховые аппараты.

Фото: Пресс-служба губернатора Астраханской области
В Астрахани появится система городской навигации

Еще одна льгота коснется людей с ограниченными возможностями. Чуть раньше Сергей Морозов предложил освободить от уплаты транспортного налога одного из родителей детей-инвалидов. Льготы предполагается установить на один автомобиль с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно. Вслед за этим к главе региона обратились инвалиды, которые пользуются автомобилями с ручным тормозом. Они попросили также освободить их от транспортного налога.

- Для людей с ограниченными возможностями здоровья свой автомобиль иногда единственная возможность передвигаться по городу без посторонней помощи, - заметил Сергей Морозов. - При этом среди них есть очень активные люди, которые работают, участвуют в общественной жизни и занимаются спортом. Это достойно уважения. Поэтому считаю, что просьбу об освобождении автомобилей с ручным управлением от транспортного налога, необходимо выполнить. Надеюсь, депутатский корпус поправку поддержит.

Рассмотреть законопроект во втором чтении депутаты планируют на одном из ближайших заседаний. И если поправки будут одобрены большинство голосов, воспользоваться льготой астраханцы смогут уже в текущем году.

Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
В Астраханской области дома, где живут инвалиды, оснастят пандусами

- Забота о людях - наш приоритет. Защита интересов жителей региона - основная задача. Для ее решения ранее уже были введены меры поддержки. В первую очередь инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны, - прокомментировал грядущие законодательные изменения Сергей Морозов. - "Социальный пакет" обновляется постоянно. Мы постарались учесть интересы многодетных семей, людей с ограниченными возможностями здоровья. Если граждане обращаются с просьбами, они вправе рассчитывать, что будут услышаны.

Кстати

Более 50 тысяч астраханцев прошли в этом году в колоннах народного Бессмертного полка. Всероссийскую акцию поддержали жители не только Астрахани, но и абсолютно всех районов области. От начала и до завершения мероприятия помощь в проведении шествия оказывали более 300 волонтеров из корпусов "Волонтеры Победы" и "Волонтеры-медики". Они раздавали питьевую воду горожанам и помогали ориентироваться людям, которые хотели присоединиться к акции.

Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область Астраханская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Трамп хотел бы встретиться с Путиным
Лавров: Хотим выяснить, как США будут выходить из кризиса вокруг Ирана
Суд наложил штраф на президента Украины Владимира Зеленского
СК: Идентифицированы личности 40 из 41 погибшего авиапассажира Superjet
Россельхознадзор опроверг информацию о перебоях с поставками молока