Астраханцам добавят льгот

В Думу Астраханской области поступило сразу несколько важных поправок, касающихся социальной поддержки местных жителей. Так, предлагается увеличить число астраханцев, которые смогут получать определенные льготы по транспортному налогу и лекарственному обеспечению. Инициировал поправки врио губернатора области Сергей Морозов.

В первую очередь вырастет число тех, кто может претендовать на льготное обеспечение необходимыми лекарствами. К примеру, астраханцы, рожденные на территории СССР с 10 мая 1927 года по 9 мая 1945 года, труженики тыла, реабилитированные и пострадавшие от политических репрессий, смогут бесплатно получать рецептурные препараты. Последним также бесплатно будут выдавать слуховые аппараты.

Еще одна льгота коснется людей с ограниченными возможностями. Чуть раньше Сергей Морозов предложил освободить от уплаты транспортного налога одного из родителей детей-инвалидов. Льготы предполагается установить на один автомобиль с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно. Вслед за этим к главе региона обратились инвалиды, которые пользуются автомобилями с ручным тормозом. Они попросили также освободить их от транспортного налога.

- Для людей с ограниченными возможностями здоровья свой автомобиль иногда единственная возможность передвигаться по городу без посторонней помощи, - заметил Сергей Морозов. - При этом среди них есть очень активные люди, которые работают, участвуют в общественной жизни и занимаются спортом. Это достойно уважения. Поэтому считаю, что просьбу об освобождении автомобилей с ручным управлением от транспортного налога, необходимо выполнить. Надеюсь, депутатский корпус поправку поддержит.

Рассмотреть законопроект во втором чтении депутаты планируют на одном из ближайших заседаний. И если поправки будут одобрены большинство голосов, воспользоваться льготой астраханцы смогут уже в текущем году.

- Забота о людях - наш приоритет. Защита интересов жителей региона - основная задача. Для ее решения ранее уже были введены меры поддержки. В первую очередь инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны, - прокомментировал грядущие законодательные изменения Сергей Морозов. - "Социальный пакет" обновляется постоянно. Мы постарались учесть интересы многодетных семей, людей с ограниченными возможностями здоровья. Если граждане обращаются с просьбами, они вправе рассчитывать, что будут услышаны.

Кстати



Более 50 тысяч астраханцев прошли в этом году в колоннах народного Бессмертного полка. Всероссийскую акцию поддержали жители не только Астрахани, но и абсолютно всех районов области. От начала и до завершения мероприятия помощь в проведении шествия оказывали более 300 волонтеров из корпусов "Волонтеры Победы" и "Волонтеры-медики". Они раздавали питьевую воду горожанам и помогали ориентироваться людям, которые хотели присоединиться к акции.