ФСБ на Кубани обнаружила пять килограммов героина

Прикубанский районный суд Краснодара приговорил к лишению свободы трех наркоторговцев из Средней Азии, которые пытались организовать сбыт героина на Кубани и в Адыгее. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ Краснодарского края.

По данным ведомства, наркоторговцы являлись членами международной этнической группировки. Во время обыска по месту жительства у них обнаружили пять килограммов героина, стоимость которого превышает на черном рынке 10 миллионов рублей.

- Злоумышленники планировали организовать сбыт наркотиков на территории Краснодарского края и Республики Адыгеи с помощью системы "закладок", - сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ России. - В результате одного из них суд приговорил к 11,5 года заключения в колонии строгого режима, а двух других - к девяти и семи годам колонии строгого режима соответственно.

На данный момент приговор пока не вступил в законную силу, будут ли обвиняемые его обжаловать, неизвестно.