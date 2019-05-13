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13.05.2019 14:03
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Из Сочи в Крым отправился первый в этом сезоне круиз

Текст: Ольга Максимова (Краснодарский край)

В первое в этом сезоне путешествие из Сочи в Крым отправился круизный лайнер "Князь Владимир". По традиции, первой остановкой станет Новороссийск, позже Ялта и Севастополь.

В Новороссийске завершили ремонт круизного лайнера "Князь Владимир"

Во время выхода из порта олимпийской столицы на борту судна находились 200 пассажиров, планируется, что еще 150 человек присоединится по ходу следования круиза. Ожидается, что в этом году лайнер выполнит 23 рейса по этому маршруту, будет перевезено 9900 пассажиров, а средняя загрузка рейса увеличится до 85 процентов.

Как сообщает администрация Краснодарского края, в программу круиза включены познавательные и развлекательные мероприятия. Во время стоянок пассажирам предложат разнообразные экскурсии. К примеру, впервые в список включены маршруты по объектам межрегионального туристического проекта "Золотое кольцо Боспорского царства".

Экономика Туризм Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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