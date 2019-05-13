Из Сочи в Крым отправился первый в этом сезоне круиз

В первое в этом сезоне путешествие из Сочи в Крым отправился круизный лайнер "Князь Владимир". По традиции, первой остановкой станет Новороссийск, позже Ялта и Севастополь.

Во время выхода из порта олимпийской столицы на борту судна находились 200 пассажиров, планируется, что еще 150 человек присоединится по ходу следования круиза. Ожидается, что в этом году лайнер выполнит 23 рейса по этому маршруту, будет перевезено 9900 пассажиров, а средняя загрузка рейса увеличится до 85 процентов.

Как сообщает администрация Краснодарского края, в программу круиза включены познавательные и развлекательные мероприятия. Во время стоянок пассажирам предложат разнообразные экскурсии. К примеру, впервые в список включены маршруты по объектам межрегионального туристического проекта "Золотое кольцо Боспорского царства".