Пассажиропоток между Крымом и Украиной в праздники вырос на 20 процентов

С 1 по 12 мая через пункты пропуска на государственной границе России и Украины проехали более 15 тысяч автомобилей и 102 тысяч человек. Об этом сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

- Среди проехавших через российско-украинскую границу - граждане РФ, Украины, Республики Беларусь, США, Германии, Турции, Хорватии, Литвы, Италии, Молдавии, Казахстана, а также Иордании и Израиля, - отмечают пограничники. - По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдалось увеличение пассажиропотока на 20 процентов.

Самый большой наплыв туристов и направляющихся в гости к родственникам был третьего и четвертого мая - пограничники и таможенники оформили по 11 тысяч человек. Интенсивнее всех уже по традиции работал пункт пропуска Джанкой, а меньше всего людей границу пересекли в Перекопе.

- Несмотря на значительный прирост пассажирского и транспортного потока, грубых нарушений порядка следования через госграницу не было, - рассказали пограничники . - Все пункты пропуска с российской стороны работали в штатном режиме.