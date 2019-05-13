Путин призвал активнее развивать ВКС РФ

Развитие Воздушно-космических сил станет главной темой майских военных совещаний в Сочи. Об этом Владимир Путин заявил, открывая первую в этом сезоне рабочую встречу по вопросам ОПК.

"Анализ современных военных конфликтов показывает, что одним из приоритетных направлений развития ВКС является создание перспективных систем противовоздушной обороны", - пояснил российский лидер. Путин подчеркнул, что российские зенитные ракетные комплексы всегда отличались эффективностью и надежностью.

"Свои высокие характеристики они полностью подтвердили в реальной боевой обстановке - в ходе операции в Сирии. Поэтому необходимо последовательно оснащать ВКС самыми современными комплексами ПВО, в том числе дальнего действия - С-400 и ближнего действия - такими как "Панцирь-С", - рассказал он.

Российский лидер также попросил участников совещания доложить о планах по дальнейшему развитию средств ВКС, направленных на парирование потенциальных угроз с воздуха и из космического пространства.

Напомним, 2 апреля президент утвердил Концепцию развития воздушно-космической обороны РФ до 2030 года.