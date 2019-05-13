В Элисте взыскано 200 тысяч рублей с интерната, обворовывавшего сирот

В Элисте вынесено решение городского суда по иску к дому-интернату для умственно отсталых детей. В течение восьми лет со счетов воспитанников этого учреждения было незаконно списано около двух миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру республики.

Это дело стало первым в череде одиннадцати подобных. Теперь, согласно решению правосудия, несовершеннолетнему должно быть возвращено более 200 тысяч рублей.

Отметим, что некрасивые обстоятельства вскрылись после публикации на сайте уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ материала, в котором говорилось о нарушениях в элистинском доме-интернате. Республиканским СК было возбуждено уголовное дело по статье "Злоупотребление должностными полномочиями".

По версии следствия, руководство дома-интерната и должностные лица республиканского Министерства социального развития, труда и занятости населения в течение восьми лет не могли должным образом обеспечить детей лекарствами, одеждой, средствами личной гигиены и медицинским оборудованием. Деньги на эти цели они брали из личных средств подопечных.