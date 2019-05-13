- На Западе мусор - это настоящее богатство. На заводах его получают от муниципалитета бесплатно и гарантируют его переработку, потому что это выгодно. А у нас как поступают? В лучшем случае рассортируют вручную металл, стекло и пластмассу, остальное захоронят. Я сам инженер по профессии, и суть моей разработки такова: специальный аппарат с ротором 50 тысяч оборотов в минуту измельчает мусорную массу до пяти микрон. Затем полученную мусорную пыль по трубе подают в специальную центрифугу, которая позволяет быстро сортировать эту измельченную массу по материалам - дерево, бумага, пластмасса, пластик... Вода, кстати, тоже отводится. Это не только бестепловой метод переработки мусора, но он практически не загрязняет окружающую среду, - объясняет глава Сарпинского района Николай Очиров.
Для производства опытного образца мусороперерабатывающего завода требуется минимум 30 миллионов рублей. Первый такой завод районные власти намерены установить в Сарпинском районе и уже сейчас активно ищут на это средства.
Между тем реформа в районе начиналась болезненно. В отличие от города, в степной глубинке плотность населения невелика. От райцентра до какого-нибудь отдаленного села - 70-80 километров. Проблема, кстати, характерная не только для Сарпинского района, но и для всей Калмыкии. И это при том, что доходы у сельских жителей меньше, чем у городских.
- Законодательство жестко прописывает правила для региональных операторов. Они обязаны доехать до каждого двора, до каждой животноводческой стоянки и собрать мусор, - пояснила руководитель республиканского министерства ЖКХ и энергетики Нелли Ткачева.
По началу "мусорная" реформа едва не довела сарпинцев до бунта. Это хорошо почувствовал на себе глава района.
- Жители района приходили в администрацию по 200-300 человек. Чуть костылем не побили. До сих пор сарпинцев возмущает, что расценки на вывоз мусора формируются независимо от того, взрослый человек живет в доме, младенец или старик. Еще меня спрашивают, почему нельзя считать тарифы от подворья. Вот звонила бабушка, рассказывала, что прописанные у нее дети сейчас живут в Волгограде. "А где я возьму 400 рублей, чтобы платить за них?" - сетует она. Объясняю, что детям придется выписаться или принести справку, что они не проживают у бабушки, - описывает ситуацию Николай Очиров.
Жителям калмыцких сел плата за вывоз мусора действительно начисляется исходя из количества фактически проживающих, а не прописанных человек в доме.
В результате снизили плату за вывоз мусора для жителей частных домов в сельской местности с 81 до 54,36 рубля. А для жителей многоквартирных домов - до 58,58 рубля. Недополученные доходы будут возмещаться регоператору из республиканского бюджета.
Но житель села СадовоеСарпинского района Сергей жалуется, что все равно получается дорого . "Со своим мусором я сам справлялся всегда бесплатно, - сетует он.