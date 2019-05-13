В калмыцкой глубинке "мусорная" реформа вдохновила главу Сарпинского района, он предложил запустить переработку мусора по новой технологии. Сарпинцы надеются, что это поможет им снизить расходы на оплату ТКО. А, может, и заработать на мусоре. Изобретатель предложил запустить уникальный мусороперерабатывающий комплекс без необходимости вывозить отходы за пределы района.

Жители Калмыкии взглянули на мусорную реформу под новым ракурсом. Сарпинцы надеются, что переработка поможет снизить расходы на оплату за вывоз ТКО. Фото: photoxpress

- На Западе мусор - это настоящее богатство. На заводах его получают от муниципалитета бесплатно и гарантируют его переработку, потому что это выгодно. А у нас как поступают? В лучшем случае рассортируют вручную металл, стекло и пластмассу, остальное захоронят. Я сам инженер по профессии, и суть моей разработки такова: специальный аппарат с ротором 50 тысяч оборотов в минуту измельчает мусорную массу до пяти микрон. Затем полученную мусорную пыль по трубе подают в специальную центрифугу, которая позволяет быстро сортировать эту измельченную массу по материалам - дерево, бумага, пластмасса, пластик... Вода, кстати, тоже отводится. Это не только бестепловой метод переработки мусора, но он практически не загрязняет окружающую среду, - объясняет глава Сарпинского района Николай Очиров.

Для производства опытного образца мусороперерабатывающего завода требуется минимум 30 миллионов рублей. Первый такой завод районные власти намерены установить в Сарпинском районе и уже сейчас активно ищут на это средства.

Между тем реформа в районе начиналась болезненно. В отличие от города, в степной глубинке плотность населения невелика. От райцентра до какого-нибудь отдаленного села - 70-80 километров. Проблема, кстати, характерная не только для Сарпинского района, но и для всей Калмыкии. И это при том, что доходы у сельских жителей меньше, чем у городских.

- Законодательство жестко прописывает правила для региональных операторов. Они обязаны доехать до каждого двора, до каждой животноводческой стоянки и собрать мусор, - пояснила руководитель республиканского министерства ЖКХ и энергетики Нелли Ткачева.

По началу "мусорная" реформа едва не довела сарпинцев до бунта. Это хорошо почувствовал на себе глава района.

- Жители района приходили в администрацию по 200-300 человек. Чуть костылем не побили. До сих пор сарпинцев возмущает, что расценки на вывоз мусора формируются независимо от того, взрослый человек живет в доме, младенец или старик. Еще меня спрашивают, почему нельзя считать тарифы от подворья. Вот звонила бабушка, рассказывала, что прописанные у нее дети сейчас живут в Волгограде. "А где я возьму 400 рублей, чтобы платить за них?" - сетует она. Объясняю, что детям придется выписаться или принести справку, что они не проживают у бабушки, - описывает ситуацию Николай Очиров.

Жителей возмущает, что расценки на вывоз мусора формируются независимо от того, взрослый человек живет в доме, младенец или старик

Жителям калмыцких сел плата за вывоз мусора действительно начисляется исходя из количества фактически проживающих, а не прописанных человек в доме.

В результате снизили плату за вывоз мусора для жителей частных домов в сельской местности с 81 до 54,36 рубля. А для жителей многоквартирных домов - до 58,58 рубля. Недополученные доходы будут возмещаться регоператору из республиканского бюджета.

Но житель села СадовоеСарпинского района Сергей жалуется, что все равно получается дорого . "Со своим мусором я сам справлялся всегда бесплатно, - сетует он.