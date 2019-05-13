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13.05.2019 17:45
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В майские праздники Крым побил рекорд по числу туристов

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

С 26 апреля по 12 мая 2019 года Республику Крым посетили 302 тысячи человек, что на 40 процентов превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба министерства курортов и туризма РК.

Более половины туристов - 56 процентов - приехали на полуостров по Крымскому мосту. Одних только туристических автобусов за праздники по нему проехало 1300. А общий трафик по мосту превысил 101 тысячу автомобилей.

Пассажиропоток между Крымом и Украиной в праздники вырос на 20 процентов

30 процентов туристов прилетели в Крым самолетами. Международный аэропорт Симферополь за первые 12 дней мая обслужил 134 тысячи пассажиров, что на четыре процента превышает показатели прошлого года. А число рейсов выросло на семь процентов, почти до 500. Рекордное число пассажиров аэропорт обслужил 5 мая, когда принял и отправил 13234 человек за сутки.

Еще 14 процентов путешественников добрались на полуостров через пункты пропуска с Украиной.

- Из общего числа отдохнувших в Крыму 42 тысячи человек - это граждане Украины, - подытожили в Минкурортов. - Также через границу с Украиной в Крым приехали граждане Белоруссии, Молдавии, Казахстана, Германии, США, Хорватии, Израиля, Иордании, Турции, Литвы, Италии, Польши. Туристов принимали 323 официально зарегистрированных коллективных средства размещения, которые подготовили 62 тысячи мест. Крупные гостиницы и санатории были загружены на 80-100 процентов.

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