В Севастополе восстановят разрушенный вандалами воинский мемориал

Памятник бойцам Великой Отечественной войны в севастопольской Орловке, разрушенный вандалами в ночь на 9 мая, будет восстановлен в течение двух недель. Об этом сегодня на аппаратном совещании в правительстве Севастополя заявил директор департамента городского хозяйства Михаил Тарасов.

Чиновник уточнил, что сроки могут измениться в зависимости от сложности работ.

Губернатор города Дмитрий Овсянников поручил держать ситуацию на контроле и содействовать правоохранителям в поиске вандалов.

- Покарать виновных - наша обязанность, - отметил губернатор.

Напомним, в ночь с 8 на 9 мая неизвестные разбили две новые мемориальные гранитные плиты с фамилиями уроженцев Орловки, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. Памятник советским солдатам с надписью "Героям вечная слава" был установлен в Орловке в годы СССР, на нем до недавнего времени были выбиты фамилии шести участников войны. А 6 мая местная крымскотатарская община дополнила его фамилиями еще 58 воинов. Эти плиты и подверглись вандализму. Полиция Севастополя начала расследование инцидента.