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13.05.2019 12:22
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Челябинские исследователи нашли "Башмачок Золушки"

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) изобрели новый метод компьютерной диагностики молекул, который помогает ускорить процесс создания лекарств. С его помощью улучшается формула препаратов, устраняется их токсичность и аллергенность, сообщили "РГ" в пресс-службе университета.

Фото: iStock
Назван продукт, укрепляющий здоровье сердца

Исследования проводятся в рамках так называемого проекта 5-100. Лаборатория компьютерного моделирования лекарственных средств занимается исследованием лекарств и их биологической активности. Ее уникальность состоит в том, что с помощью суперкомпьютера ученые имеют возможность комплексно осуществлять весь цикл моделирования новых лекарств.

"Общемировая проблема фармацевтической отрасли - это высокая токсичность и аллергенность многих даже очень качественных лекарств. А разработка нового лекарственного средства - это очень длительный и дорогостоящий процесс. Обычно в мировой практике на создание одного лекарства традиционным методом подбора уходит 12 лет и до миллиарда долларов", - рассказывает руководитель лаборатории, кандидат химических наук Владимир Потемкин.

Идея исследователей состоит в том, чтобы создать новые методы прогноза лекарственных средств, что поможет сократить процесс минимум на два года. Исследования проводятся с применением уникального программного обеспечения, созданного в университете.

Молекулы изучаются снаружи и изнутри, что позволяет анализировать их внутреннюю структуру и взаимосвязь с биологической активностью. Авторы исследования назвали свой метод "Башмачком Золушки".

"Идея метода разработки новых лекарств, который мы назвали "Башмачок Золушки" (Cinderella’s Shoe) состоит в том, что мы создаем комплементарное поле, и молекула должна хорошо вписываться в это поле. Таким образом, можно моделировать будущие препараты и их биологический эффект. Это может быть использовано для дальнейшего виртуального скрининга потенциальных лекарственных средств", - пояснил Владимир Александрович.

После получения виртуальной формулы вещества, которое может быть эффективно при лечении какого-либо заболевания, его необходимо синтезировать. Для этого ученые ЮУрГУ сотрудничают с университетом Дели (Индия), Центром Гемгольца (Германия) и лабораторией геномных и постгеномных исследований в Южной Африке, в которой разрабатывают лекарства не против последствий, а против их причины. Недавно совместно с индийскими учеными им удалось создать противомалярийные средства, которые показали высокую активность in vitro, отметили в ЮУрГУ.

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