Ямал представил в Китае богатые возможности своего региона

Сегодня в китайском Сиане - административном центре провинции Шэньси завершает работу четвертый Международный ЭКСПО Шелкового пути. Отметим, делегация Ямала приняла участие в форуме в составе официальной и деловой миссии Уральского федерального округа под началом полномочного представителя президента России в УрФО Николая Цуканова.

По словам Николая Цуканова, эта поездка стала одним из первых официальных визитов российской делегации после того как в апреле этого года Китай посетил президент России Владимир Путин. На высшем уровне главы государств договорилось о расширении сотрудничества двух стран, особое значение уделяя межрегиональной кооперации.‬

- Китай сегодня является нашим стратегическим партнером. Об этом говорят руководители наших стран. Это первая ознакомительная поездка в провинцию Шэньси. Уже точно можно сказать, что она прошла успешно, - отметил полномочный представитель президента.

Отметим, в ходе визита главы уральских регионов презентовали китайской стороне возможности своих территорий, озвучили предложения по сотрудничеству. ЭКСПО традиционно собирает делегации из более чем 120-ти стран мира, представителей крупных промышленных предприятий.

Отдельный стенд был посвящен Уральскому федеральному округу, в том числе экспортному и инвестиционному потенциалу. Ямальская выставка с первых минут открытия привлекла к себе внимание многочисленных посетителей - представителей бизнеса, руководства провинции Шэньси, жителей города.

Арктический регион представил посетителям продукцию из оленины, рыбы и дикоросов сельхозпредприятий региона. Большое внимание вызвал туристический потенциал округа, главным образом этнический и экстремальный туризм. Отдельное внимание посетителей привлекли зажигательные номера в исполнении губернаторского национального ансамбля танца "Сыра сэв". За два дня работы стенд Ямала посетили около десяти тысяч человек.

Презентуя Ямал на деловой части мероприятия, губернатор округа Дмитрий Артюхов отметил:

- Китай - один из основных покупателей сжиженного природного газа, который производится на Ямале. Летом прошлого года два танкера с продукцией завода "Ямал СПГ" впервые в истории прошли Северный морской путь на восток без ледокольного сопровождения и прибыли из ямальского арктического порта Сабетта в китайский порт Цзянсу Жудун. Огромный китайский рынок сбыта создает все условия для сотрудничества. Уверен, что Полярный Шелковый путь будет частью более широкой китайской программы "Один пояс - один путь". При этом Крайний Север - это прежде всего люди, сохранившие до наших дней многовековой традиционный уклад жизни. И сегодня мы надеемся на интерес китайских партнеров не только к ямальским углеводородам, но и к продукции исконных отраслей - экологически чистым оленине, мясу, рыбе. А также ямальскому этнографическому и экстремальному туризму, - отметил глава Ямала и пригласил потенциальных партнеров лично познакомиться со всеми предложениями, приехав на Ямал.

Как отметил заместитель губернатора арктического региона, директор департамента внешних связей Александр Мажаров, Ямалу есть что предложить китайским партнерам. Речь прежде всего о продукции арктического сельского хозяйства. По итогам выставки в Сиане представители власти Ямала и предприятий округа начали переговоры с потенциальными партнерами.

- Я думаю, мы постепенно начнем осваивать этот рынок. Мы это делаем не для того, чтобы наполнить бюджет округа, все-таки основная статья его наполнения связана с добычей и переработкой углеводородов. Но реализация продукции сельского хозяйства Ямала на китайский рынок будет стимулировать сохранение традиционных форм хозяйствования, исконного образа жизни коренных народов, - подчеркнул Александр Мажаров. - К тому же на Ямале самое большое поголовье оленей в мире и нам постепенно необходимо его сокращать, в том числе и за счет расширения рынков сбыта оленьего мяса. Мы заинтересованы и в поставках дикоросов - знаменитой северной ягоды. Это обеспечит работой коренное население. У ямальского предприятия, представленного на ЭКСПО в Сиане, уже готов бизнес-план и, главное, есть возможности по глубокой переработке оленины и северной рыбы, созданию современного комплекса приема, переработки и реализации северной ягоды в Надымском районе. Очень надеемся, что именно этот проект заинтересует китайских партнеров.

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Отметим, 2018 и 2019 объявлены годами Российско-Китайского межрегионального сотрудничества. Кроме того, нынче празднуется 70-летие образования КНР и установления дипломатических отношений между нашими странами. Товарооборот между Китаем и Россией растет и в 2018 году преодолел отметку в 100 миллиардов долларов. Из них 7,2 миллиарда пришлись на регионы Уральского федерального округа.