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13.05.2019 12:28
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На север Свердловской области отправится передвижная стоматология

Текст: Ксения Дубичева

К тысячам жителей полусотни отдаленных деревень Серовского района приедет дантист: за счет областного бюджета Серовская стоматологическая поликлиника покупает мобильный медицинский комплекс "Стоматология" на базе "КамАЗа".

- На Среднем Урале стоматологическое здоровье сельского населения, в отличие от городского, оставляет желать лучшего из-за высокой распространенности и интенсивности кариеса, а также неблагоприятной тенденции - преимущественного удаления зубов вместо лечения даже в молодом возрасте, - рассказал "РГ" стоматолог Илья Бешимов.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
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Главврач Серовской стоматологии Ирина Щербакова подчеркивает, что передвижная стоматология - это ответ на многочисленные обращения населения. Жители отдаленных и малодоступных селений устали жаловаться: до сих пор для них единственным шансом на встречу с дантистом было далекое, подчас за 100 километров, путешествие в Серов. Теперь же врач примет пациентов по месту жительства, куда чаще всего добраться на обычном автомобиле нереально: с уральскими дорогами под силу справиться только "КамАЗу". При этом медицинская помощь оказывается бесплатно, по программе ОМС.

- Мобильный комплекс оснащен полноценной стоматологической установкой, рентген-аппаратом, дентальным радиовизиографом, позволяющим диагностировать заболевания зубов, и всем оборудованием для сохранения стерильности. В нем можно проводить и рентген-исследования, и хирургические процедуры, - рассказывает Светлана Хилькевич, руководитель отдела компании-производителя комплексов.

Цена комплекса - десять миллионов рублей. Год назад на Среднем Урале появилась первая мобильная стоматология - в Шалинском районе, где ранее зубные кабинеты работали только в трех из четырех десятков селений. Сейчас "дантист на "КамАЗе" по графику принимает пациентов даже в самых отдаленных деревнях.

- Максимально удобный комплекс, - поделилась с "РГ" опытом работы Эльвира Голышева, заведующая стоматологией Шалинской центральной больницы. - Сначала были небольшие затруднения по подключению комплекса к электропитанию, мы их решили в рабочем порядке, и сейчас проблем нет.

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