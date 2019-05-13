Наталья Комарова представила в Китае инвестиционный потенциал Югры

В Китае продолжает работу четвертый международный ЭКСПО Шелкового пути. Делегацию от Уральского округа возглавляет полномочный представитель президента России в УрФО Николай Цуканов. В ходе форума экономического сотрудничества Китая (Шэньси) и России губернатор Югры Наталья Комарова рассказала о значимых проектах в округе, в реализации которых могут принять участие представители Китая.

Варенье, конфеты, пастила из дикоросов, сухие грибы и другие экологически чистые продукты питания стали предметом переговоров гендиректора центра поддержки экспорта Югры Ирины Гайченцевой с исполнительным директором торгового дома города Сиань Рэном Хао. Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры

Готовы к самым амбициозным проектам

- Наш регион - надежный партнер, привлекательная территория для реализации востребованных и амбициозных инвестиционных проектов, - отметила глава Югры. - Наш округ располагается в центре страны, интегрирован в экономики европейской, азиатской, арктической и дальневосточной частей России.

Наталья Комарова привела характеристики Югры. Площадь - 534,8 тысячи квадратных километров, численность населения - 1 664 089 человек.

Югра традиционно занимает высокие позиции в рейтингах инвестиционной привлекательности регионов России. Внутренний региональный продукт за 2018 год составил 63,1 млрд долларов США. Объем инвестиций в основной капитал приближается к 15,9 млрд долларов США. В Югре добывается 6 процентов всей нефти в мире.

Как отметила Наталья Комарова, на достижение высоких показателей Югры работает структура предоставления услуг для бизнеса, открытая система мер государственной поддержки инвесторов. У каждого инвестпроекта есть персональный менеджер. Фокус инвестиционной политики Югры направлен на развитие горно-обрабатывающей отрасли, создание транспортно-логистической инфраструктуры, проектов в сфере цифровой экономики, медицинских центров, проектов в сфере альтернативной энергетики и экологии.

- Приполярный Урал богат залежами кварца, угля, черных, цветных, редких и благородных металлов, алмазов. Эта территория будет осваиваться только с использованием самых бережных технологий по отношению к природе, - подчеркнула Наталья Комарова.

Один из инновационных проектов в Югре сегодня - создание научно-практической лаборатории для изучения генома жителей арктической и субарктической территорий, выявления взаимосвязи геномных нарушений с риском возникновения различных заболеваний путем перехода от современной медицины к медицине будущего.

Югра устойчиво занимает лидирующие позиции в России по развитию информационного общества, в том числе в сфере использования современных информационных технологий и открытости инновациям. И это базовый регион для стран БРИКС и ШОС по координации усилий, направленных на поиск ответов на глобальные технологические вызовы цифровой экономики.

Ежегодно Югра становится точкой притяжения ведущих IT-специалистов, экспертов в области цифровых технологий, анализа и обработки больших данных.

Вместе с тем здесь уникальные природные ландшафты, сочетающие живую культуру коренных малочисленных народов севера и современную туристическую инфраструктуру. В округе развиты этнографический, гастрономический, промышленный и экологический туризм, охота, рыбалка.

Югра одним из первых в России включила шахматы в образовательный процесс. Этим интеллектуальным видом спорта занимается около 100 тысяч югорчан. В 2020 году Ханты-Мансийск во второй раз станет столицей всемирной шахматной олимпиады.

- Мы рады гостям, - отметила Наталья Комарова,- уверена, приехав к нам, вы убедитесь в справедливости нашей поговорки: увидеть Югру - влюбиться в Россию!

Китайцы интерес проявили сразу

Отметим, потенциал Югры практически сразу заинтересовал китайцев. Это стало очевидно уже в ходе презентации стенда округа среди других регионов УрФО. Так, уже прошли переговоры генерального директора центра поддержки экспорта Югры Ирины Гайченцевой и заместителя директора департамента сотрудничества и развития международной торговой палаты Шелкового пути Феникса Лиу. Китайскую сторону заинтересовала экологически чистая пищевая продукция Югры и сувениры. В ходе переговоров достигнута договоренность о сотрудничестве. Иностранные партнеры высказали готовность способствовать продвижению Югры на китайском рынке, в частности в сертификации продукции, а также маркетинге с учетом менталитета жителей Китая.

Варенье, конфеты, пастила из дикоросов, сухие грибы и другие экологически чистые продукты питания также стали предметом переговоров Ирины Гайченцевой с исполнительным директором торгового дома города Сиань Рэном Хао. Достигнута договоренность о размещении по окончании ЭКСПО образцов продуктов на стенде России китайского торгового дома. Много посетителей собрал стенд, где представлен туристический потенциал Югры. Особый интерес вызвали этнотуры. Специально подготовленные буклеты разобрали представители турфирм Китая.

В ходе экспозиции запланированы деловые встречи представителей югорской делегации, в том числе бизнеса, с руководителями ряда компаний Китая.

- Мы сотрудничаем с китайскими компаниями, у нас отличный опыт, - поделился заместитель генерального директора фонда развития Югры Алексей Федяев. -В прошлом году в рамках партнерского соглашения мы реализовали проект по ремонту буровых труб. Это перспективное направление, нам интересно привлечение технологий из КНР. У китайского бизнеса есть большой интерес к Югре, и наш регион открыт для сотрудничества.

Сегодня, 13 мая, центр поддержки экспорта Югры подпишет соглашение о сотрудничестве с компанией EUPIC. Это проектный инновационный центр ЕС в Китае европейской сети поддержки предпринимательства в Китайской Народной Республике (Enterprise Europe Network West and North China). Центр предоставляет малому и среднему бизнесу услуги в области технологических инноваций, индустриализации и поддержки торговли в качестве наиболее влиятельной сервисной платформы с самым широким охватом. В его состав входят более 600 организаций, а также свыше одного миллиона субъектов малого и среднего предпринимательства из 50 стран. EUPIC - неправительственная организация, главная задача которой - облегчение деловых отношений между странами Европейского Союза и Китаем.

В тему

Стоит отметить, что по данным таможенной статистики внешнеторговый оборот Югры с Китаем с 2016 по 2018 год составил 8,5 миллиарда долларов США. Импорт - 3,4 процента, экспорт - 96,5. В товарной структуре экспорта преобладают минеральные продукты. Также экспортируются древесина и изделия из нее, оборудование и транспортные средства.