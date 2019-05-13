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13.05.2019 20:09
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Отработанные шины превращаются в бензин

Текст: Елена Мационг
Российская газета - Федеральный выпуск № 101(7859)
Уральские ученые научились делать из мусора бензин. Новую технологию переработки отходов разработали совместно специалисты двух университетов - Тюменского индустриального и Уральского федерального.

Суть ее проста: берутся любые органические твердые бытовые отходы - остатки пищи, пластика, отработанные шины и т.д. - и перерабатываются совместно с нефтяными остатками методом коксования (нагреванием без доступа кислорода). В качестве остатков нефти может использоваться гудрон, например.

Фото: iStock
Сколько россияне тратят на бензин

Как отмечает один из авторов разработки, завкафедрой экономики природопользования УрФУ профессор Елена Магарил, на выходе получаются жидкие продукты, температура кипения которых такая же, как у фракций прямой перегонки нефти, - бензиновой, дизельной, мазута. Поэтому из полученного продукта в процессе дальнейшей нефтепереработки можно в итоге получать бензин, дизельное, котельное топливо, битум.

В итоге и отходы идут в дело, и нефть можно экономить, используя органические отходы в качестве добавки в составе сырья на нефтеперерабатывающих производствах.

- Эта технология не требует дополнительных затрат энергии - она вырабатывается за счет сжигания газа, который образуется при коксовании отходов. Кроме того, процесс не дает выбросов в окружающую среду, - рассказывает Елена Магарил.

Как отмечают ученые, в дальнейшем предлагаемый метод можно использовать для переработки не только бытовых, но и промышленных органических отходов.

Мобильная установка выглядит как небольшой автобус, где при температуре 1500 градусов без остатка распадается любой мусор

Мини-установки по переработке отходов по новой технологии уже прошли испытание на одном из нефтеперерабатывающих предприятий Тюмени. При этом ее внедрение в больших промышленных масштабах существенной перестройки производства, а значит, и больших затрат, не потребует. "Нужно просчитывать применительно к каждому конкретному нефтеперерабатывающему предприятию", - говорит Елена Магарил.

К слову, как уже писала "РГ", полгода назад в Тюмени открылся крупнейший в России завод по переработке бытовых отходов. Мощности мусорного гиганта поражают - он способен перерабатывать 90 тонн отходов в час. И как предполагают ученые, если бы в регионах мусороперерабатывающие заводы работали в связке с нефтеперерабатывающими производствами, мог бы получиться хороший тандем, от которого все только выиграли.

В тему

Ученые из закрытого города Новоуральска Свердловской области разработали экологичную мобильную установку по деструкции мусора для труднодоступных регионов. Главным образом - для Крайнего Севера. Внешне она выглядит как небольшой автобус и может перемещаться от одного населенного пункта к другому.

В этой установке при температуре 1500 градусов без остатка распадается практически любой бытовой мусор, включая железные консервные банки, пищевые отходы, стекло и другие продукты, в результате образуется энергия, которую можно использовать для нужд этих же поселений.

Установкой уже заинтересовались на Ямале, где при больших расстояниях и бездорожье сбор, доставка и переработка мусора обходятся особенно дорого.

Общество Наука Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область Тюмень
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