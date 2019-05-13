Уральские ученые научились делать из мусора бензин. Новую технологию переработки отходов разработали совместно специалисты двух университетов - Тюменского индустриального и Уральского федерального.

Суть ее проста: берутся любые органические твердые бытовые отходы - остатки пищи, пластика, отработанные шины и т.д. - и перерабатываются совместно с нефтяными остатками методом коксования (нагреванием без доступа кислорода). В качестве остатков нефти может использоваться гудрон, например.

Как отмечает один из авторов разработки, завкафедрой экономики природопользования УрФУ профессор Елена Магарил, на выходе получаются жидкие продукты, температура кипения которых такая же, как у фракций прямой перегонки нефти, - бензиновой, дизельной, мазута. Поэтому из полученного продукта в процессе дальнейшей нефтепереработки можно в итоге получать бензин, дизельное, котельное топливо, битум.

В итоге и отходы идут в дело, и нефть можно экономить, используя органические отходы в качестве добавки в составе сырья на нефтеперерабатывающих производствах.

- Эта технология не требует дополнительных затрат энергии - она вырабатывается за счет сжигания газа, который образуется при коксовании отходов. Кроме того, процесс не дает выбросов в окружающую среду, - рассказывает Елена Магарил.

Как отмечают ученые, в дальнейшем предлагаемый метод можно использовать для переработки не только бытовых, но и промышленных органических отходов.

Мобильная установка выглядит как небольшой автобус, где при температуре 1500 градусов без остатка распадается любой мусор

Мини-установки по переработке отходов по новой технологии уже прошли испытание на одном из нефтеперерабатывающих предприятий Тюмени. При этом ее внедрение в больших промышленных масштабах существенной перестройки производства, а значит, и больших затрат, не потребует. "Нужно просчитывать применительно к каждому конкретному нефтеперерабатывающему предприятию", - говорит Елена Магарил.

К слову, как уже писала "РГ", полгода назад в Тюмени открылся крупнейший в России завод по переработке бытовых отходов. Мощности мусорного гиганта поражают - он способен перерабатывать 90 тонн отходов в час. И как предполагают ученые, если бы в регионах мусороперерабатывающие заводы работали в связке с нефтеперерабатывающими производствами, мог бы получиться хороший тандем, от которого все только выиграли.

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Ученые из закрытого города Новоуральска Свердловской области разработали экологичную мобильную установку по деструкции мусора для труднодоступных регионов. Главным образом - для Крайнего Севера. Внешне она выглядит как небольшой автобус и может перемещаться от одного населенного пункта к другому.

В этой установке при температуре 1500 градусов без остатка распадается практически любой бытовой мусор, включая железные консервные банки, пищевые отходы, стекло и другие продукты, в результате образуется энергия, которую можно использовать для нужд этих же поселений.

Установкой уже заинтересовались на Ямале, где при больших расстояниях и бездорожье сбор, доставка и переработка мусора обходятся особенно дорого.