В Челябинске четырехлетняя девочка выпала из окна

В Челябинске организована доследственная проверка по факту гибели ребенка при падении из окна, сообщили в понедельник в следственном управлении СК региона.

- Трагедия произошла в субботу днем. Возле одного из многоэтажных жилых домов в Ленинском районе местные жители обнаружили тело четырехлетней девочки с травмами, характерными для падения с высоты, - сообщил представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - По предварительным данным, оставшийся без присмотра взрослых ребенок выпал из открытого окна квартиры на этаже дома.

Следствием опрашиваются родственники ребенка и очевидцы происшествия, устанавливаются все обстоятельства ЧП. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, отметили в СК региона.