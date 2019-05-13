В Сургуте водолаз утонул в бассейне

В сургутском спортивном комплексе в минувшие выходные произошел несчастный случай: водолаз чистил бассейн и погиб. В обстоятельствах происшествия разбираются сейчас правоохранительные органы.

По данным Следственного комитета ХМАО-Югры, 12 мая во время слива и замены воды работника затянуло под воду. Он не смог подняться на поверхность, и когда кислород в баллоне закончился - потерял сознание.

Через какое-то время другие работники бассейна заметили пострадавшего и вытащили. В тяжелом состоянии его увезли в больницу, но реанимировать не смогли.

Проводится проверка по статье 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда). Следователи изучают служебную документацию (в том числе - служебные инструкции сотрудников спорткомплекса).