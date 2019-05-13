Новости

Медведев поручил проанализировать требования к безопасности в школах 15:58
В атмосфере Земли зарегистрировано рекордное загрязнение 15:51
В Тюмени эвакуировали торговые центры, аэропорт и вокзал 15:46
16 мая в "РГ" обсудят новые правила любительского рыболовства 15:46
Суд наложил штраф на президента Украины Владимира Зеленского 15:45
В Москве бронемашина столкнулась с Opel 15:44
В Краснодаре уволили заведующую детсадом, унижавшую ребенка 15:42
В ГИБДД рассказали, когда можно говорить по телефону за рулем 15:37
Эквадор передаст США документы Ассанжа, оставшиеся в посольстве 15:32
Япония поделится технологиями с Подмосковьем 15:25
Путин посетит летно-испытательный центр 15:18
Еврокомиссия: Зеленскому предстоит решить вопрос с долгами Украины 15:18
В Абакане возобновили отопительный сезон из-за неожиданных холодов 15:13
В Иркутске будут судить банду вымогателей и похитителей людей 15:12
Нижегородский суд вынес приговор убийце тележурналиста 15:08
"Прямо как в прошлое попал". В Москве заметили автовоз с "Запорожцами" 15:08
Создан центр управления нештатными ситуациями на II Европейских играх 15:04
Российский авторынок в апреле не вышел в плюс 15:03
Министр культуры России выставил приоритет для отечественного кино 14:55
Пострадавший в авиакатастрофе в Шереметьево выписан из клиники 14:50
Видео: автопилот Tesla спас жизнь кролику 14:38
В Оренбуржье подростка заподозрили в убийстве сверстника 14:34
В Госдуме оценили возобновление расследования по делу Ассанжа 14:34
В Курганской области завели дело после падения мемориала на ребенка 14:27
Видео: В Екатеринбурге мотоциклисты повредили древние мегалиты 14:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 13 по 19 мая
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 13 по 19 мая
В какие дни россияне будут отдыхать в 2020 году
В какие дни россияне будут отдыхать в 2020 году
Задайте вопрос о переходе на цифровое ТВ
Задайте вопрос о переходе на цифровое ТВ
13.05.2019 15:46
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Тюмени эвакуировали торговые центры, аэропорт и вокзал

Текст: Мария Гафурова

В Тюмени из-за сообщений об обнаружении бесхозных предметов были эвакуированы пять торговых центров. Сейчас их проверяют правоохранительные органы.

В Екатеринбурге началась массовая эвакуация крупных торговых центров

Как рассказали "РГ" в пресс-службе МВД по Тюменской области, на данный момент осмотрен один торговый центр - сотрудники спецслужб не обнаружили там подозрительных предметов. Работа полиции по проверке остальных предприятий продолжается.

Помимо торговых центров также были эвакуированы здания железнодорожного вокзала и аэропорта Рощино. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Тюменской области.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Происшествия Терроризм Антитеррор Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область Тюмень Атака телефонных террористов на Россию
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Суд наложил штраф на президента Украины Владимира Зеленского
Помпео прибудет в Сочи для переговоров с Лавровым 14 мая
Во Франции призвали прекратить "антироссийскую истерию"
Две трети жителей России готовы работать без нужды в заработке
Второй тур выборов президента состоится в Литве