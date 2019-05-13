В Тюмени эвакуировали торговые центры, аэропорт и вокзал

В Тюмени из-за сообщений об обнаружении бесхозных предметов были эвакуированы пять торговых центров. Сейчас их проверяют правоохранительные органы.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе МВД по Тюменской области, на данный момент осмотрен один торговый центр - сотрудники спецслужб не обнаружили там подозрительных предметов. Работа полиции по проверке остальных предприятий продолжается.

Помимо торговых центров также были эвакуированы здания железнодорожного вокзала и аэропорта Рощино. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Тюменской области.