Видео: В Екатеринбурге мотоциклисты повредили древние мегалиты

В Екатеринбурге сотрудники Шарташского лесопарка и автоинспекторы устанавливают личности мотоциклистов, которые повредили древние мегалиты.

Эти сооружения из огромных каменных глыб, характерные в основном для финального неолита и энеолита, датируются третьим веком до нашей эры. Сам парк является особо охраняемой территорией и заезжать сюда на транспорте запрещено.

Как рассказал телеканалу ОТР Илья Васильев, старший государственный инспектор лесопарка, мотоцикл был "обут" в шипованную зимнюю резину и повредил камни: на них остались трещины и царапины.

Нарушителей ждет штраф от трех до пяти тысяч рублей (это без учета ущерба самому памятнику).