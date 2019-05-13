250 лет назад в оборот поступили первые российские банкноты

28 декабря 1768 года (9 января 1769 года) императрица Екатерина II подписала манифест о введении в обращение бумажных денег. В том же году были выпущены ассигнации четырех номиналов - 25, 50, 75 и 100 рублей. С тех пор история бумажных денег неотделима от истории нашей страны. В одни времена их разменивали на золотые монеты, в другие - использовали вместо обоев...

Самое полное собрание российских бумажных денег хранится в Гознаке - наследнике Экспедиции заготовления государственных бумаг, где печатали банкноты до революции.

Государственная ассигнация достоинством 25 рублей

Год: 1769

Автор(ы) эскиза: неизвестен

История создания. Первые ассигнации по сути были банковскими квитанциями, которые можно было обменять в специальном Ассигнационном банке на ходячую монету - медные деньги. Например, сторублевую банкноту обменивали на 100 килограммов медных пятаков. Бумажные деньги сильно упрощали оборот, но порождали соблазн для государства бесконтрольно использовать печатный станок. Уже в начале XIX века это вызвало появление двух валют: рубль серебром и рубль ассигнациями, который был в 3-3,5 раза легче.

Мелочь. В 1771 году 75-рублевые ассигнации пришлось изъять из обращения, поскольку "воровские люди" с помощью пера и чернил переделывали 25-рублевые банкноты в 75-рублевые. Единственная дошедшая до наших дней 75-рублевая ассигнация хранится в фондах Королевского музея в Копенгагене.

Государственная ассигнация достоинством 100 рублей

Год: 1802

Автор(ы) эскиза: неизвестен

История создания. Новые банкноты взамен примитивных екатерининских были отпечатаны при Александре I, но в обращение не поступили и хранились в Ассигнационном банке. Технически было невозможно быстро заменить старые деньги, тем более что их тиражи возросли вместе с военными расходами русской казны. Новые ассигнации ждали своего часа в подвалах банка и были сожжены в 1818 году. До наших дней сохранилось лишь несколько экземпляров, которые считаются у коллекционеров-бонистов величайшей редкостью.

Мелочь. Среди уцелевших ассигнаций есть несколько уникумов - пробных образцов, у которых не проставлена последняя цифра в дате.

Проект кредитного билета

Год создания: 1892

Автор эскиза: М.О. Микешин

История создания. Авторами банкнот являлись, как правило, художники Экспедиции заготовления государственных бумаг в Санкт-Петербурге. Но в конце XIX века несколько эскизов создал знаменитый скульптор Михаил Микешин - автор монумента "Тысячелетие России" в Новгороде и памятника Екатерине II в Санкт-Петербурге. Его проекты совершенно не учитывали техническую сторону вопроса - цветовую гамму, технологические возможности печати, элементы защиты от подделок, однако Микешин первым догадался поместить на трехрублевую банкноту крупные счетные точки - для неграмотных. До этого их использовали только на монетах.

Мелочь. На эскиз банкноты достоинством 1000 рублей, исполненный в 1894 году, Микешин поместил свой памятник "Тысячелетие России". Этот эскиз хранится в Русском музее, его фотокопия - в собрании Гознака.

Государственный кредитный билет достоинством 100 рублей ("катенька")

Год создания: 1910

Авторы: Р.Г. Заррин, Р.И. Рёсслер

История создания. "Катенькой" до революции называли сторублевую банкноту, на которой с 1866 года неизменно помещался портрет Екатерины II. Последняя модификация "катеньки" вышла в обращение в 1911 году. Лицевая сторона сделана по эскизу выдающегося художника Рихарда Заррина - автора многих российских банкнот и первой советской почтовой марки. Оборотная (с портретом) - по эскизам Рудольфа Рёсслера, который еще в 1895 году подготовил серию роскошно оформленных эскизов банкнот с портретами российских императоров.

"Катеньки" печаталась и при советской власти. К 1922 году они обесценились вместе с прочими деньгами и были обменяны на новые.

Мелочь. Последняя из "катенек" стала техническим шедевром. При изготовлении банкноты использовались самые передовые защитные технологии: локальный водяной знак - портрет Екатерины II, многокрасочная печать, изобретенная русским техником И.И. Орловым в 1891 году, сложнейшая металлографская печать, клише для которой гравер И. Лундин делал вручную несколько лет.

Казначейские знаки образца 1917 года достоинством 20 и 40 рублей ("керенки")

Год создания: 1917

Автор эскиза: Р.Г. Заррин (?)

История создания. Знаменитые "керенки", прозванные так по имени министра - председателя Временного правительства А.Ф. Керенского, поступили в обращение в сентябре 1917 года. Выпускались неразрезанными листами по 40 штук - подразумевалось, что кассиры будут отрезать нужное количество купюр. "Керенки" сразу стали одними из самых массовых и популярных денежных знаков, простота изготовления позволяла выпускать их огромными тиражами. "Керенки" были изъяты из обращения только в конце 1922 года.

Мелочь. При изготовлении "керенок" за основу были взяты марки консульской пошлины Российской империи. Печатались "керенки" без номеров, года выпуска, подписей управляющего и кассиров Государственного банка. Это порождало недоверие к новым деньгам.

Банковый билет РСФСР достоинством один червонец

Год создания: 1922

Автор эскиза: В.Н. Адрианов

История создания. В 1922-1924 годах в Советской России прошла денежная реформа, призванная вывести финансовую систему из кризиса и победить инфляцию. После введения НЭПа начался выпуск новых банкнот - червонцев, обеспеченных золотом. Они выпускались от имени Госбанка РСФСР и по оформлению резко отличались от цветастых рублей, копируя тогдашнюю мировую валюту - английский фунт стерлингов.

Предполагалось, что червонцы будут размениваться на золотые монеты (на них имелась пометка "начало размена устанавливается особым правительственным актом"), но размен так и не был разрешен. Тем не менее благодаря твердой валюте денежное хозяйство было стабилизировано. Один червонец был приравнен к 10 рублям, и крупные купюры номинировались не в рублях, а в червонцах. Так продолжалось до денежной реформы 1947 года.

Мелочь. Первоначально обсуждались и другие названия для новой советской валюты - "федерал", "целковый" и "гривна". Эскиз "гривны" хранится в фондах Гознака.

Пробный оттиск государственного казначейского билета СССР достоинством 5 рублей

Год создания: 1937

Автор эскиза: И. И. Дубасов

История создания. В 1938 году вышла серия новых советских казначейских билетов достоинством 1, 3 и 5 рублей. На рубле был изображен шахтер, на "трешке" - красноармеец, на "пятерке" - парашютист.

Эта серия разрабатывалась с лета 1936 года. Изначально перед художником стояла задача изобразить на пятирублевой купюре женщину. Сохранилось не менее пяти эскизов этой купюры. В феврале 1937 года народный комиссар финансов СССР Г. Ф. Гринько утвердил рисунок, на котором была изображена женщина в костюме. Однако дальше изготовления клише и пробных оттисков процесс не пошел.

С этими банкнотами Советский Союз встретил Великую Отечественную войну: они были в обращении до денежной реформы 1947 года.

Мелочь. Легенда гласит, что одним из вариантов "женской" купюры была парашютистка. Но когда Дубасов выполнил заказ, ему сказали: это явление нетипичное, сделайте парашютиста-мужчину. Он и появился на новой "пятерке".

Эскиз билета Госбанка СССР достоинством 5 червонцев с портретом А. В. Суворова

Год создания: 1942-1943

Автор эскиза: И. И. Дубасов (?)

История создания. Во время Великой Отечественной войны работы по созданию денежных знаков не прекращались. В 1942-1943 годах была создана серия проектов червонцев с изображениями полководцев: Александра Невского, Дмитрия Донского, Александра Суворова и Михаила Кутузова. На обороте - запечатлены битвы, в которых прославились военачальники. Так, за основу проекта с А. В. Суворовым была взята известная картина В. И. Сурикова "Переход Суворова через Альпы".

На самой крупной купюре достоинством 25 червонцев предполагалось поместить портрет главного "полководца" - В. И. Ленина и полки рабочих, идущих на штурм Зимнего дворца в октябре 1917 года.

Мелочь. 7 ноября 1941 года, выступая на Красной площади, И. В. Сталин сказал: "Пусть в этой войне вдохновляет вас мужественный образ наших великих предков - Александра Невского, Димитрия Донского, Кузьмы Минина, Димитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова! Пусть осенит вас победоносное знамя великого Ленина!" В соответствии с этим списком (Минина и Пожарского трудно было поместить на эскиз вдвоем) выстроена последовательность "героев" банкнот.

Государственный казначейский билет СССР достоинством один рубль

Год создания: 1961

Авторы эскиза: С. А. Поманский, И. И. Дубасов

История создания. В ходе денежной реформы были выпущены новые банкноты и монеты. Покупательная способность рубля возросла в десять раз, а размер банкнот стал меньше. Новый рубль стал "долгожителем", задержавшись в денежном обращении на три десятилетия.

Эту банкноту хорошо помнят люди старшего поколения, она стала символом ностальгии по советскому времени. В 1961 году на рубль можно было 50 раз позвонить из телефона-автомата, купить 8 буханок хлеба или 100 коробков спичек. Но в начале 1990-х годов в связи с резким ухудшением экономической ситуации "ценность" рубля стала падать: буханка хлеба в 1993 году стоила уже около 300 рублей.

В том же году на территории России обращение советских рублей прекратилось (в Таджикистане они задержались до 1995 года). Тогда же завершилась и история бумажного рубля - с 1992 года это только монета.

Мелочь. Технологии изготовления "долгожителя" менялись в сторону упрощения. Если первые рубли печатали при помощи металлографской и орловской печати, то последние - более дешевым офсетным способом/