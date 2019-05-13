Роналду поиздевался над ростом футболиста "Ромы"

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду угодил в неприятную ситуацию. Ему может грозить дисквалификация за конфликт с игроком "Ромы" Алессандро Флоренци в матче 36-го тура итальянского чемпионата.

На 59-й минуте между Роналду и Флоренци произошла стычка. Во время словесной перепалки португалец жестом показал сопернику, чтобы тот замолчал и издевательски указал на его небольшой рост. Отметим, что Криштиану выше Алессандро на 14 см.

В отличие от Роналду Флоренци уже прокомментировал этот инцидент. По его словам, португалец не уважает своих оппонентов.

"Мы дважды выводили мяч из игры, чтобы футболистам оказали медицинскую помощь. И он дважды пытался продолжить игру. В первом тайме был момент, когда мы могли убежать в контратаку, но выбили мяч за боковую линию. Просто потому что мы так воспитаны. Что касается Роналду, то он думает, что раз уж он брал "Золотой мяч", то имеет право делать что угодно. Однако это не так", - отметил Флоренци.

Сам матч завершился победой "Ромы" со счетом 2:0.