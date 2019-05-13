Россельхознадзор опроверг информацию о перебоях с поставками молока

Производители молочной продукции имели достаточный запас времени на подготовку к электронной ветеринарной сертификации, потому введение в действие системы "Меркурий" не вызовет перебоев с поставками продукции, рассказали "РГ" в Россельхознадзоре. По сообщениям СМИ, отдельные участники рынка заявили о возможном дефиците молочной продукции.

"Разговоры о том, что на молочном рынке может произойти коллапс из-за электронной ветсерификации ведутся не первый год и оцениваются Россельхознадзором как безосновательные", - отметила в беседе с "РГ" официальный представитель ведомства Юлия Мелано.

Многие производители готовой молочной продукции уже сейчас оформляют документы в электронном виде, отметила она. В апреле было оформлено более 3,5 миллиона электронных сертификатов. В прошлом месяце в ветсертификации участвовало почти шесть тысяч хозяйствующих субъектов, являющихся изготовителями молочной продукции. Все это говорит о том, что работать с "Меркурием" молокопереработчики могут весьма успешно, подчеркнули в Россельхознадзоре.

Сопротивляются использованию системы нечистые на руку участники торгового оборота, отметили в надзорном ведомстве. "Автоматизация процесса делает невозможным реализацию фальсифицированных и контрабандных продуктов, их подмены и подмешивания в состав нежелательных ингредиентов неизвестного уровня безопасности и качества", - подчеркнула Юлия Мелано. Есть также некоторая неготовность общества использовать современные технологии, добавила она.

Сложности с внедрением системы в техническом плане нет, считают в Россельхознадзоре. Но крупные предприятия выбирают вариант интеграции "Меркурия" со своими внутренними системами учета, чтобы автоматически передавать из них данные в систему ветсертификации. "Такие процессы, безусловно, технически сложнее, чем использование программы через веб-приложение, и дольше. Однако они не являются обязательными", - отметила Мелано. В Россельхознадзоре оказывают всестороннюю помощь в обучении работе с системой.

Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что некоторые производители молока не готовы к внедрению системы электронной ветсертификации "Меркурий", ссылаясь на некое письмо президента компании Nestle в регионе Россия-Евразия Марсиаля Роллана заместителю министра экономического развития РФ Савве Шипову. Для перехода на электронную систему учета продукции потребуется минимум год, считают в Nestle и предупреждают о перебоях с поставками продукции в федеральные сети и госучреждения.