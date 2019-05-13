Россельхознадзор опроверг информацию о перебоях с поставками молока

Новости

В суд Самары поступили дела двух новых подозреваемых в хищении нефти 14:08
В Татарстане возбуждено дело о незаконном лишении школьников свободы 14:07
Mazda станет головной болью для Audi, BMW и Mercedes 14:07
Эмилия Кларк сыграет викторианскую поэтессу-наркоманку 14:05
Из Сочи в Крым отправился первый в этом сезоне круиз 14:03
В Саратовской области маршрутка протаранила электроподстанцию 13:53
В Петербурге завершился отопительный сезон 13:49
В Мордовии нашли тело утонувшего четырехлетнего мальчика 13:40
В НАО из-за паводка разберут мост 13:39
В Севастополе назначена новая вице-губернатор по экономике 13:39
В Петербурге жившую среди крыс девочку заселили в социальную гостиницу 13:35
Международная конференция DeSE 2019 впервые пройдет в России 13:25
Макей объяснил отсутствие Лукашенко на саммите "Восточного партнерства" 13:25
Пассажиропоток между Крымом и Украиной в праздники вырос на 20 процентов 13:15
В Кузбассе отца двоих детей будут судить за их гибель при пожаре 13:11
В Петербурге пройдет концерт к юбилею Римского-Корсакова 13:08
В Казани госпитализирована педагог, чей ученик взял в заложники класс 13:06
В Балашихе задержали уроженца Приморского края с 3 кг наркотиков 13:04
Прохладная погода в Греции отложила открытие купального сезона 13:01
В Оренбуржье двух женщин осудили за покупку средства для снижения веса 13:00
Skoda привезла в Россию Octavia с особым пакетом опций 13:00
Количество жертв циклона "Фани" возросло до 64 человек 12:57
В Туле стая собак напала на дошкольницу 12:51
В Казани подросток с пистолетом взял класс в заложники 12:47
Новосибирские студенты создали дешевую систему распознавания лиц 12:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 13 по 19 мая
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 13 по 19 мая
В какие дни россияне будут отдыхать в 2020 году
В какие дни россияне будут отдыхать в 2020 году
Задайте вопрос о переходе на цифровое ТВ
Задайте вопрос о переходе на цифровое ТВ
13.05.2019 13:23
Рубрика: Экономика

Россельхознадзор опроверг информацию о перебоях с поставками молока

Текст: Евгений Гайва
Производители молочной продукции имели достаточный запас времени на подготовку к электронной ветеринарной сертификации, потому введение в действие системы "Меркурий" не вызовет перебоев с поставками продукции, рассказали "РГ" в Россельхознадзоре. По сообщениям СМИ, отдельные участники рынка заявили о возможном дефиците молочной продукции.
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

"Разговоры о том, что на молочном рынке может произойти коллапс из-за электронной ветсерификации  ведутся не первый год и оцениваются Россельхознадзором как безосновательные", - отметила в беседе с "РГ" официальный представитель ведомства Юлия Мелано.

Фото: iStock
Россельхознадзор назвал регионы с наибольшим оборотом "левого" молока

Многие производители готовой молочной продукции уже сейчас оформляют документы в электронном виде, отметила она. В апреле было оформлено более 3,5 миллиона электронных сертификатов. В прошлом месяце  в ветсертификации участвовало почти шесть тысяч хозяйствующих субъектов, являющихся изготовителями молочной продукции. Все это говорит о том, что работать с "Меркурием" молокопереработчики могут весьма успешно, подчеркнули в Россельхознадзоре.

Сопротивляются использованию системы нечистые на руку участники торгового оборота, отметили в надзорном ведомстве. "Автоматизация процесса делает невозможным реализацию фальсифицированных  и контрабандных продуктов, их подмены и подмешивания в состав нежелательных ингредиентов неизвестного уровня безопасности и качества", - подчеркнула Юлия Мелано. Есть также некоторая неготовность общества использовать современные технологии, добавила она.

Фото: iStock
Рекламу детских смесей как заменителей молока могут запретить

Сложности с внедрением системы в техническом плане нет, считают в Россельхознадзоре. Но крупные предприятия выбирают вариант интеграции "Меркурия" со своими внутренними системами учета, чтобы автоматически передавать из них данные в систему ветсертификации. "Такие процессы, безусловно, технически сложнее, чем использование программы через веб-приложение, и дольше. Однако они не являются обязательными", - отметила Мелано. В Россельхознадзоре оказывают всестороннюю помощь в обучении работе с системой.

Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что некоторые производители молока не готовы к внедрению системы электронной ветсертификации "Меркурий", ссылаясь на некое письмо президента компании Nestle в регионе Россия-Евразия Марсиаля Роллана заместителю министра экономического развития РФ Савве Шипову. Для перехода на электронную систему учета продукции потребуется минимум год, считают в Nestle и  предупреждают о перебоях с поставками продукции в федеральные сети и госучреждения.

Экономика Товары и цены Правительство Минсельхоз Россельхознадзор
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Генпрокуратура Украины начала расследование против Порошенко
Помпео прибудет в Сочи для переговоров с Лавровым 14 мая
Во Франции призвали прекратить "антироссийскую истерию"
Две трети жителей России готовы работать без нужды в заработке
Второй тур выборов президента состоится в Литве