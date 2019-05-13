Россия перестала доверять иностранным юристам свои споры в ВТО

Россия старается вести споры во Всемирной торговой организации без привлечения внешних консультантов и юридических фирм, рассказала директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития Екатерина Майорова в интервью "Российской газете".

"Это наш осознанный выбор, мы стремимся наработать собственную экспертизу, - сказала Майорова. - По многим спорам мы уже добивались победы собственными силами, как в случае со спорами против Украины по транзиту и железнодорожным вагонам. Это только наши победы. Нам помогают Центр экспертизы по вопросам ВТО, коллеги из других ведомств, из нашего представительства при ВТО".

Она отметила, что Украина в проигранных спорах пользовалась услугами ведущих иностранных юридических фирм.

Сейчас в пяти спорах в ВТО Россия выступает истцом, в четырех - ответчиком, еще несколько споров заморожены, то есть формально не прекращены. Но вряд ли продвинутся в ближайшее время, потому что либо оспариваемая мера изменилась, либо достигнута какая-то договоренность. Помимо Украины, Россия ведет споры с Евросоюзом и США, то есть со странами-основателями ВТО, которые накопили крупнейший опыт участия в системе разрешения споров. Россия присоединилась к ВТО только в 2012 году.

"Учитывая наш настрой максимально много делать самостоятельно и те досье, которые уже в работе, мне кажется, нам за количеством начатых споров гнаться не надо, - сказала Майорова. - По всем значимым ограничениям мы видим еще возможность досудебных решений. Кроме того, в очень многих барьерах, с которыми сталкиваются экспортеры, нарушений правил ВТО нет, они вполне легальны".

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