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13.05.2019 02:10
Рубрика: Власть

Россия проведет наблюдательный полет над территорией США

В мае группа российских инспекторов проведет наблюдательный полет над территорией США на самолете Ту-154МЛК-1 в рамках договора по открытому небу. Об этом сообщает газета вооруженных сил РФ "Красная Звезда".

Фото: iStock
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Полет максимальной дальностью до 4800 километров будет осуществлен с аэродрома в штате Миссури в период с 12 по 20 мая. Маршрут согласован с американской стороной. Отмечается, что на борту российского самолета будут присутствовать специалисты США для контроля за соблюдением условий договора.

Между тем, миссия Германии и Латвии выполнит с 13 по 17 мая совместный наблюдательный полет над Россией и Белоруссией, пишет РИА Новости. Будет задействован шведский самолет наблюдения СААБ-340. Российские специалисты проконтролируют соблюдение согласованных параметров полета и применение аппаратуры наблюдения.

Власть Безопасность Армия В мире США
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