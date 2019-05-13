Россия проведет наблюдательный полет над территорией США

В мае группа российских инспекторов проведет наблюдательный полет над территорией США на самолете Ту-154МЛК-1 в рамках договора по открытому небу. Об этом сообщает газета вооруженных сил РФ "Красная Звезда".

Полет максимальной дальностью до 4800 километров будет осуществлен с аэродрома в штате Миссури в период с 12 по 20 мая. Маршрут согласован с американской стороной. Отмечается, что на борту российского самолета будут присутствовать специалисты США для контроля за соблюдением условий договора.

Между тем, миссия Германии и Латвии выполнит с 13 по 17 мая совместный наблюдательный полет над Россией и Белоруссией, пишет РИА Новости. Будет задействован шведский самолет наблюдения СААБ-340. Российские специалисты проконтролируют соблюдение согласованных параметров полета и применение аппаратуры наблюдения.