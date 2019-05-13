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13.05.2019 16:29
Рубрика: В мире

Российские госслужащие пройдут стажировку в Южной Корее

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)

12 высокопоставленных российских чиновников пройдут краткосрочную стажировку в Корее, где им расскажут о последних новинках в сфере "электронного правительства", борьбы с коррупцией, взаимодействия между центральными и провинциальными властями, а также о других ноу-хау госуправления. Об этом сообщили в Государственном институте развития кадров Республики Корея (ГИРК).

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Согласно пресс-релизу института, стажировка уже началась с сегодняшнего дня и продлится вплоть до 17 мая. Она была организована по запросу правительства России, и в ней принимают участие 12 высокопоставленных российских чиновников.

Как сообщили в ГИРК, хотя сам курс обучения относительно непродолжительный, но сделан максимально интенсивным, чтобы ознакомить представителей РФ с последними новинками в сфере госуправления. В качестве наставников выступают представители ГИРК, сотрудники Комиссии по борьбе с коррупцией, служащие Администрации свободной экономической зоны Инчхона, а также специалисты Информационной службы и Транспортного бюро Сеула. В ходе занятий чиновники из РФ познакомятся с новейшими методиками работы в сфере борьбы с коррупцией, поддержки бизнеса, взаимодействия между центральными и региональными властями, а также в области "электронного правительства", по уровню развития которого Южная Корея находится на первом месте в мире. Занятия в аудиториях сочетаются с практическими посещением соответствующих ведомств и организаций, где стажеры смогут лично посмотреть, как в реальности осуществляется работа и происходит применение соответствующих технологий.

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Данная программа стажировки госслужащих РФ в ГИРК проходит с 2008 г. и получила хорошие отклики у тех, кто завершил обучение. "Мы надеемся, что во время стажировки российские коллеги смогут ознакомиться и перенять наш опыт поддержки развития компаний и инноваций в сфере госуправления. Уверена, что этот курс обучения окажется полезным для госслужащих РФ", - заявила директор Государственного института развития кадров Республики Корея Ян Хян Чжа.

В мире Восточная Азия Южная Корея
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