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13.05.2019 20:20
Рубрика: Спорт

Звезды на волне

Лидеры сборной России блеснули в Будапеште
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 101(7859)
Российские пловцы одержали семь побед в индивидуальных видах программы по ходу второго этапа нового турнира Champions Swim Series, или по-нашему Серия чемпионов, который прошел в Будапеште.
Первые медали Анастасия Фесикова завоевала в 2008 году, в 2014-м родила сына, в 2019-м по-прежнему в элите плавания. Фото: РИА Новости Первые медали Анастасия Фесикова завоевала в 2008 году, в 2014-м родила сына, в 2019-м по-прежнему в элите плавания. Фото: РИА Новости
Первые медали Анастасия Фесикова завоевала в 2008 году, в 2014-м родила сына, в 2019-м по-прежнему в элите плавания. Фото: РИА Новости

Фишка этих соревнований, придуманных Международной федерацией плавания (ФИНА), - в их формате. Здесь нет предварительных заплывов. За победу в прямом финале сражаются лишь четыре спортсмена. И, как видно из названия, на дорожку выходят только лучшие - обладатели золотых наград Олимпийских игр и мировых первенств, рекордсмены мира и лидеры рейтинга. Победители получают не традиционные медали, а звезды, что тоже символично.

Фото: РИА Новости
В Санкт-Петербурге завершился Кубок Европы по синхронному плаванию

Абсолютной чемпионкой на "Дуна Арене" стала призер Лондона-2012 и Рио-2016, пятикратная чемпионка мира Юлия Ефимова. Она финишировала первой на всех своих дистанциях, причем на каждой обновила лучшие секунды мирового сезона. Ориентиром на 50 м теперь является результат 30,26, на 100 м - 1.05,99 и на 200 м - 2.22,52.

Ефимова, как и обещала после апрельского чемпионата России, где выступала не в самых лучших кондициях, набирает форму к главному старту года - чемпионату мира в Кванджу.

Другие лидеры нашей сборной тоже не отстают. Евгений Рылов победил на дистанции 100 м на спине, показав второе время в мире (52,81 секунды). Евгений также был лучшим в заплыве на 200 м (1.55,92).

Антон Чупков не сдает позиций на своей коронной 200-метровке брассом. Он финишировал за 2.08,23 секунды. Позади остались рекордсмен мира японец Иппэй Ватанабэ (2.08,61) и олимпийский чемпион Дмитрий Баландин из Казахстана (2.10,73).

На новый турнир ФИНА приглашают только лучших пловцов - чемпионов и рекордсменов

Еще одна звездная награда на счету спинистки Анастасии Фесиковой, которая одержала победу на непредсказуемом и динамичном "полтиннике". Время Фесиковой - 27,58 секунды. Второе место заняла британка Джорджия Дэвис (27,89), третьей стала бразильянка Этьен Медейрос (28,25). Кроме того, Анастасия Фесикова и Владимир Морозов были первыми в смешанной комбинированной эстафете 4х100 м в составе интернациональной команды, в которую также вошли американцы Кэти Мейли и Майкл Эндрю.

Третий и заключительный этап Серии чемпионов пройдет с 31 мая по1 июня в американском Индианаполисе.

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