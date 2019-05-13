В Казани завершился четвертый этап Мировой серии по прыжкам в воду.

Сборная России завоевала на этом соревновании пять медалей. Два "серебра" взял Евгений Кузнецов. Одно - в индивидуальных прыжках с трехметрового трамплина, второе - в паре с Никитой Шлейхером. Привычный партнер Кузнецова Илья Захаров в Казани не соревновался из-за травмы.

Также двойным "серебряным" успехом отметился Александр Бондарь, который стал вторым с Виктором Минибаевым в прыжках с 10-метровой вышки, а потом выиграл аналогичную награду и в одиночку.

А вот девушки смогли порадовать только "бронзой", которую на вышке принесли Юлия Тимошинина и Екатерина Беляева. Тренеры назвали выступление россиян "удовлетворительным".