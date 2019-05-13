Российский нейроинтерфейс превзошел зарубежные аналоги

Универсальный нейроинтерфейс, который позволяет "прямо из мозга" человека управлять любыми внешними устройствами, имеющими интерфейс взаимодействия - бытовыми приборами, компьютером, экзоскелетом, искусственными органами чувств, инвалидной коляской, намерен вывести на мировой рынок концерн "Автоматика" госкорпорации "Ростех". Ближайший по характеристикам конкурент - американская нейрогарнитура - стоит примерно в 3 раза дороже.

Принцип действия подобных систем сегодня хорошо известен. На голову человека надевается гарнитура, которая регистрирует электроэнцефалограмму. И по активности мозга на разные внешние воздействия можно определить его желание. Скажем, сидя перед монитором, не произнося ни слова, человек может написать текст. Для этого на экране должны появляться буквы, и мозг, выбирая нужную, выдает активность, которая регистрируется на ЭЭГ. Точно так же можно управлять разными внешними устройствами, например, включить телевизор, управлять экзоскелетом, инвалидной коляской и т.д.

- Подобные эксперименты проводятся во многих лабораториях мира, - говорит один из авторов разработки заместитель генерального директора ПАО "ИНЭУМ им. И.С. Брука", входящего в концерн "Автоматика", Геннадий Знайко. -- Мы же, говоря образно, из "стерильных" условий лаборатории вывели устройство в жизнь.

Дело в том, что установленная на голове человека нейрогарнитура - это фактически антенна, которая ловит весь эфир, где множество сильных помех. Что естественно, ведь мы живем в электронном мире. В то же время сигналы, идущие от мозга, очень слабые. Как выделить их на фоне этого естественного шума? Собственно в этом прежде всего и состоит ноу-хау разработки российских специалистов. Конечно, суть они не раскрывают, упоминают лишь о различных фильтрах, о сложном алгоритме обработки сигнала. Подчеркивают, что устройство можно использовать в любом транспорте, в окружении большого количества передающих устройств, скоплении людей и т.д.

Еще одно достоинство - удобство применения. Традиционные гарнитуры обычно жесткие, плохо прижимаются к голове, перед установкой их надо обязательно смачивать электропроводящим гелем. Без помощи медсестры тут не обойтись. Словом, некомфортно. У созданной в "Автоматике" нейрогарнитуры сухие электроды, они мягкие, любой человек сам легко надевает их на голову.

Сигналами из мозга человека можно управлять любыми бытовыми приборами, компьютером, экзоскелетом, инвалидной коляской

- Нейрогарнитура крайне значима для таких медицинских областей, как нейрофизиология, нейропсихология, неврология. Она может применяться для работы с роботизированными протезами конечностей, в системе "умного дома", в компьютерных играх. Большие перспективы мы видим для исследования восприятия и "обработки" информации мозгом, а также в нейромаркетинге - для изучения поведения покупателей", в образовании - сегодня нейрогарнитура используется для обучения детей основам нейрофизиологии и робототехники, - прокомментировал генеральный директор концерна "Автоматика" Владимир Кабанов.

Справка "РГ"

В основе нейрокомпьютерного интерфейса лежат работы, в частности, российских ученых И. П. Павлова, П. К. Анохина о принципах обратной связи в регулировании высших приспособительных реакций человека, а также Н. П. Бехтеревой по расшифровке мозговых кодов психической деятельности.