Сборная Канады одержала первую победу на чемпионате мира

В словацких городах Братислава и Кошице продолжается чемпионат мира по хоккею. Болельщиков ждало противостояние сборных России и Чехии, США и Финляндии, а также канадцев со словаками. На момент подписания номера РГ" в печать результаты этих поединков не были известны.

Ну а накануне хоккейная общественность дождалась первой победы на турнире от родоначальников игры - канадцев.

Напомним, что стартовый поединок на ЧМ-2019 "Кленовые листья" проиграли финнам - 1:3.

Главный тренер североамериканцев Ален Виньо, известный по работе с "Нью-Йорк Рейнджерс", столкнулся с жесткой критикой в свой адрес. Судя по всему, к подобному специалист не привык и пообещал провести серьезную работу с командой:

- В любом случае Канада всегда была, есть и будет одним из претендентов на победу в турнире. Мы никогда не сдаемся и умеем анализировать. В матче с финнами против нас сыграло множество факторов. Разумеется, все они были учтены, и в дальнейшем вы увидите на льду другую команду.

Слова Виньо не разошлись с делом. В матче против сборной Великобритании "Кленовые листья" полностью переиграли соперника, нанеся 56 бросков в створ ворот против 12 у соперника. Итоговый счет на табло - 8:0.

Дублями в составе победителей отметились Энтони Манта и Кайл Туррис.

Отметим, что накануне старта чемпионата мира один из лидеров канадцев - нападающий Джон Таварес - получил на тренировке травму, после чего был вынужден улететь на обследование в Торонто.

После неудачи в стартовых матчах чемпионата мира одни из главных фаворитов канадцы и шведы добились побед с одинаковым счетом - 8:0

После диагностики медики определили, что 28-летний игрок будет вынужден восстанавливаться не менее четырех недель. Впрочем, свято место пусто не бывает, и помочь одному из фаворитов первенства планеты в Словакии должны нападающий "Коламбус Блю Джекетс" Пьер-Люк Дюбуа и форвард "Колорадо Эвеланш" Тайсон Джост.

В минувшем сезоне Национальной хоккейной лиги 20-летний Дюбуа провел 82 матча в регулярном чемпионате, забросил 27 шайб и отдал 34 результативные передачи при показателе полезности "+16". В плей-офф Кубка Стэнли на счету игрока пять (2+3) очков в 10 матчах.

21-летний Джост забросил 11 шайб и отдал 15 результативных передач в 70 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф Тайсон отметился четырьмя (3+1) очками в 12 матчах при показателе полезности "+8".

Интересно, что еще одно место в заявке канадцы оставили вакантным.

Крупной победой порадовала своих почитателей и сборная Швеции.

Действующие чемпионы мира после стартовой неудачи в матче с чехами сполна отыгрались на итальянцах - 8:0.

Хет-триком отметился нападающий Антон Ландер, а Патрик Хернквист стал автором дубля.

Тем временем, как сообщает пресс-служба международной федерации хоккея (ИИХФ), команд-участниц чемпионата мира ждет новый формат проведения полуфинальных матчей.

Теперь в одном полуфинале команда с наивысшим рейтингом по итогам группового этапа будет играть со сборной, которая имеет наименьший рейтинг.

Во втором полуфинальном матче будут встречаться команды со вторым и третьим рейтингом.

Ранее на чемпионатах мира соперники по играм плей-офф определялись согласно заранее выстроенной сетке.

Отмечается, что представители 16 команд одобрили применение новой полуфинальной процедуры посева уже начиная с нынешнего турнира. Что касается ЧМ-2020, то поправки будут утверждаться на ежегодном конгрессе ИИХФ.