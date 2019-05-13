Сборная России уверенно обыграла чехов на групповом этапе чемпионата мира

Cборная России одолела чехов со счетом 3:0 в своем третьем матче на чемпионате мира в Словакии и возглавила таблицу в группе "В".

Заброшенными шайбами у наших отметились Сергей Андронов, Никита Гусев и Никита Зайцев.

Несмотря на легкие победы над сборными Норвегии и Австрии, игра команды Ильи Воробьева оставила ощущение недосказанности. Удачные отрезки, особенно в большинстве, наши чередовали с довольно бледными, когда даже откровенно уступающие в классе соперники имели шанс проверить на прочность российских вратарей. Имели место системные ошибки или элементарный недонастрой - ответы на многие вопросы должен был дать матч с чехами.

Мы, кстати, встречались с ними совсем недавно. В рамках заключительного этапа Евротура, Чешских игр, россияне 5 мая довольно уверенно расправились с хозяевами льда - 4:1. Правда, тогда у чехов не было возможности задействовать всех сильнейших, и на чемпионате мира они обещали предстать другой командой. В матче со шведами, выигранном со счетом 4:2, у сборной Чехии это получилось. А вот с нами - нет.

Если формулировать вопрос, на что способна сборная России в нынешнем составе, то матч с чехами дал однозначный ответ: на многое. Когда наши начинали комбинировать, соперник выглядел беспомощно. В особенности если за дело бралась связка двух Никит Гусева и Кучерова. "Когда с шести лет играешь вместе, такое возможно", - улыбнулся Гусев, услышав вопрос о его запредельном понимании с партнером. То, что для парней обыденность, со стороны выглядело волшебством. Смещениями, хитрыми пасами Никиты вдвоем постоянно разрывали чешскую оборону. Именно после их шикарной комбинации была забита вторая шайба. При том, что голов в исполнении этой парочки могло быть значительно больше: моментов друг для друга они создали достаточно. К слову, оба лидируют в списке лучших бомбардиров нашей сборной: у Кучерова 6 (2+4), а у Гусева 5 (2+3) очков в трех матчах.

Единственная ложка дегтя, если уж говорить об атаке, это пока невысокая результативность вашингтонской связки Александра Овечкина и Евгения Кузнецова, от которой тоже ждут многого. И ведь претензий как таковых к обоим не предъявишь: оба игре отдаются без остатка.

- Гол, пас - без разницы, - спокойно прокомментировал ситуацию Кузнецов. - Самое главное - это 3:0, победа. Будут моменты, голы придут. Не нужно думать об этом, нужно играть правильно, "от печки". Мы не за личные награды играем. Все переживали за оборону, но мы сыграли на "ноль", и, наверное, это лучшего всего характеризует нашу команду.

Голкипер сборной России Андрей Василевский отразил 23 броска и оформил свой первый "сухарь" на ЧМ-2019

То, что наши сумели одержать сухую победу, действительно отдельный повод для радости. Хотя не сказать, что чехи уступили безропотно: опасных бросков по российским воротам хватало. Но там творил блистательный Андрей Василевский, своим хладнокровием ставивший соперника в тупик. Всего в послужном списке вратаря - 23 отраженных броска. "Вася", как ласково называют голкипера партнеры по команде, должен был оформить "сухарь" еще в своей первой игре с норвежцами, но подвела расслабленность полевых игроков. Так что нынешняя сухая победа Василевского - более чем справедлива.

- Нам противостоял хороший соперник, - подчеркнул сам вратарь. - Установку выполнили. Играли от обороны, поэтому и такой небольшой счёт, но главное, что победили.

Добавим, что победа над чехами важна не только в плане психологии. В случае успеха подопечные Ржиги открыли бы себе дорогу к первому месту в группе. А так, на данный момент в фаворитах - мы. Между тем первое место важно не только с точки зрения самолюбия: оно дает преференции и в четвертьфинале и даже в полуфинале. Следующий матч наши проведут 15 мая против итальянцев.

Что касается других матчей, еще один сюрприз едва не преподнесли финны, уже обыгравшие на ЧМ-2019 канадцев в группе "А". Другая североамериканская сборная, набитая звездами, США, справилась с суоми лишь в овертайме - 3:2. Результаты встреч Швеция - Норвегия и Словакия - Канада стали известны уже после подписания этого номера в печать.