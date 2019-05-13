Сборная России всухую обыграла чехов

Сборная России одолела Чехию со счетом 3:0 в своем третьем матче на групповом этапе чемпионата мира по хоккею в Словакии.

После Норвегии и Австрии чехи стали для наших первым серьезным соперником на турнире. Впрочем, помимо абстрактного смысла в плане проверки сил и обретения уверенности, этот матч имел и вполне конкретное практическое значение. В отличие от россиян подопечные Милоша Ржиги уже успели встретиться со шведами и обыграть их: победа над нашими фактически открывала чехам дорогу к первому месту в группе "В". А оно, на секундочку, во-первых гарантированно позволит не ехать на четвертьфинальный матч в Кошице, а во-вторых, по новым правилам дает определенные преференции в полуфинале.

К слову, с чехами наши встречались совсем недавно, 5 мая в рамках Чешских игр, являющихся заключительным этапом Евротура. Тогда наши оказались сильнее - 4:1. Правда, хозяева льда к тому моменту еще не имели возможности задействовать всех сильнейших. И теперь обещали устроить сопернику непростую жизнь.

Что касается россиян, тренерский штаб решился в составе на минимальные перестановки. На ворота вернулся первый номер команды Андрей Василевский. Кроме того, место Кирилла Капризова в звене с Александром Овечкиным и Евгением Кузнецовым занял Александр Барабанов.

Едва началась игра, стало понятно, в чем еще один козырь чехов на этом турнире: когда шайба оказывалась у них, трибуны приходили в экстаз. Все-таки в Братиславе по понятным причинам подопечные Ржиги играют как дома. Впрочем, наши ребята на обстановку внимания особо не обращали. С первых минут россияне взвинтили темп, и сопернику пришлось попотеть, чтобы не пропустить уже на старте.

Постепенно чехи пришли в себя и уже сами провели несколько неплохих контратак. Но в целом наши с атакующей активностью сборной Чехии справлялись за счет прессинга. А на 14-й минуте россияне открыли счет. Команда Ржиги ошиблась в обороне, и наши их за это наказали: Динар Хафизуллин выложил шайбу в центр Сергею Андронову, у которого бросок получился идеальным, в притирку со штангой - 1:0.

Концовка периода ознаменовалась удалением Евгения Малкина, зажавшего клюшку кого-то из чехов, но соперники численным превосходством распорядились как-то бестолково.

Вторая 20-минутка началась также на больших скоростях. Супермомент на 23-й минуте упустили наши. Никита Кучеров, получив передачу от тезки Гусева, уже обыграл вратаря и бросал в пустые ворота, но чешские защитники успели выгрести шайбу с "ленточки".

Дуэт Никит и дальше продолжал терзать чехов. На 32-й минуте Гусев снова отлично ассистировал партнеру, но Кучерову не хватило везения. Впрочем, меньше, чем через минуту гол все-таки состоялся. Разумеется, усилиями этой сладкой парочки. Смещениями и перепасовкой Никиты прошли всю чешскую оборону, а в финальной стадии комбинации Гусев уложил вратаря и бросил под перекладину - 2:0.

На этом наши успокаиваться даже не думали. Моменты имели все тот же Кучеров, Орлов. Мог отличиться Александр Барабанов, обыгравший двух защитников суперфинтом. Чехи по мере сил старались огрызаться. Конечно, такие эффектные атаки, как у россиян, подопечным Ржиги не удавались, но пару раз Василевский показал, почему его считают одним из лучших вратарей Национальной хоккейной лиги. В целом же, период нашим удался. И перевес по броскам в створ 15-8 - лишнее тому подтверждение.

В третьем периоде чехи похоже вспомнили, что им надо забивать. И всерьез надавили на россиян. Однако Василевский выглядел монолитом. А когда бессилен оказался и он, наших спасла штанга.

Все время так продолжаться не могло. К экватору периода сборная России выровняла игру, а концовка прошла уже с нашим преимуществом. Ближе всех к тому, чтобы отличиться, был Илья Ковальчук: после его броска шайба попала в штангу. Впрочем, за капитана это сделал Никита Зайцев, поразивший пустые ворота чехов на последней минуте - 3:0.

Свой следующий матч наши проведут 15 мая против Италии.