Сердюков назначен главой совета директоров ОАК

Бывшего министра обороны России Анатолия Сердюкова назначили председателем совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ПАО "ОАК"). Об этом сообщается на ее сайте.
Также избраны председатели нескольких комитетов компании, которым предстоит сформировать состав комитетов. Кроме того, в состав ее правления включен гендиректор ПАО "Ил" Юрий Грудинин и вице-президент ОАК по гражданской авиации, президент ПАО "Корпорация "Иркут" и АО "ГСС" Равиль Хакимов.
Годовое общее собрание акционеров компании состоится в этом году 27 июня.