Сердюков назначен главой совета директоров ОАК

Также избраны председатели нескольких комитетов компании, которым предстоит сформировать состав комитетов. Кроме того, в состав ее правления включен гендиректор ПАО "Ил" Юрий Грудинин и вице-президент ОАК по гражданской авиации, президент ПАО "Корпорация "Иркут" и АО "ГСС" Равиль Хакимов.

Годовое общее собрание акционеров компании состоится в этом году 27 июня.