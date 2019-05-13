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13.05.2019 19:58
Рубрика: Власть

Исключительный случай

Сергей Лавров встретился в Сочи с главой МИД Китая. На очереди - госсекретарь США
Текст: Игорь Дунаевский
Российская газета - Федеральный выпуск № 101(7859)
Госсекретарь США Майкл Помпео во вторник должен прибыть с рабочим визитом в Сочи, где во второй половине дня, как ожидается, его примут президент Владимир Путин и министр иностранных дел Сергей Лавров. Помпео возглавляет американскую дипломатию с апреля 2018 года и за это время посетил четыре десятка стран, но до России добрался впервые.
Лавров и его китайский коллега Ван И обсудили планируемый визит председателя КНР Си Цзиньпина на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Фото: РИА Новости Лавров и его китайский коллега Ван И обсудили планируемый визит председателя КНР Си Цзиньпина на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Фото: РИА Новости
Лавров и его китайский коллега Ван И обсудили планируемый визит председателя КНР Си Цзиньпина на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Фото: РИА Новости

В последние недели контакты России и США заметно активизировались. В начале мая президенты двух стран по инициативе Белого дома провели полуторачасовой телефонный разговор, а затем главы внешнеполитических ведомств встретились на заседании Арктического совета в финском Рованиеми. Такая активность Вашингтона отчасти обусловлена бесславным завершением "Рашагейта" - расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, так и не выявившего никакого сговора между Москвой и командой Дональда Трампа. Как считалось, этот процесс во многом препятствовал контактам на высоком уровне, вызывая болезненную реакцию у американской политической элиты.

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Без "Рашагейта" поддерживать диалог, возможно, станет проще, но до существенного сближения позиций еще далеко. Помпео, всего пару недель назад назвавший Россию враждебным государством и грубо требовавший убраться из Венесуэлы, теперь накануне визита в Сочи рассказал CNBC о "продуктивном" сотрудничестве с Москвой против терроризма в Сирии и даже посчитал "хорошими" переговоры по Венесуэле. Госсекретарь заявил, что Москва и Вашингтон "попытаются найти общие интересы", а если не выйдет, то "каждый пойдет своим путем".

Спектр планируемых к обсуждению с Помпео вопросов довольно широкий - это Венесуэла, Иран, КНДР, борьба с терроризмом в Афганистане и Сирии. Наконец, как заявил на телефонном брифинге представитель госдепартамента, во главе повестки - вопросы стратегической стабильности. Не исключается и обсуждение возможной встречи на высшем уровне, хотя это будет зависеть от хода переговоров.

Представитель госдепартамента США прогнозировать конкретные договоренности по итогам сочинской встречи категорически отказался. Источник "РГ" в российской делегации рассказал: сам факт контактов с американской стороной в Москве приветствуют, рассчитывая, что он может заложить основу для диалога, но существенных прорывов не ожидается, поскольку позиции сторон зачастую заметно расходятся.

Изюминку визиту Помпео придает то, что в понедельник российское руководство принимало главу МИД Китая Ван И

На пресс-конференции Лавров назвал тему Договора СНВ-III одной из центральных на предстоящих переговорах с Помпео, напомнив, что Москва выступает за продление документа на пять лет. Что касается идеи Вашингтона подключить Пекин к переговорам по ядерному разоружению, то, как отметил российский министр, США следует обсуждать этот вопрос с Китаем. Пока же переговоры такого рода не ведутся. Ван И со своей стороны повторил, что Пекин в этом не заинтересован и призвал США отказаться от выхода из Договора по ракетам средней и меньшей дальности. Источник "РГ" считает, что в обозримой перспективе многостороннего консенсуса по ядерному разоружению не предвидится, но вести диалог по этой теме необходимо.

Фото: mikemareen/iStock
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Совпадение сроков поездки в Россию у глав дипломатии Китая и США - случай исключительный. Первым в Сочи прибыл Ван И. Сергей Лавров перед началом переговоров с китайским коллегой отметил курс России и Китая на "долгосрочное стратегическое партнерство", расширяющееся по многим направлениям сотрудничество и регулярные контакты лидеров. С представителем Поднебесной он, в частности, обсудил планируемый визит председателя КНР Си Цзиньпина на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Лавров подчеркнул важность действий РФ и КНР для устойчивости международного права. А китайский министр, прозрачно намекнув на американцев, отметил, что в нынешние неспокойные времена, когда порой "чем крупнее государство, тем своевольнее оно поступает", Россия и Китай ответственно подходят к поддержанию стабильности в мире.

Накануне визита в Россию Помпео внезапно отменил его московскую часть. Ранее представитель госдепартамента рассказал, что 13 мая глава ведомства собирался посетить российскую столицу, чтобы встретиться с сотрудниками посольства США, американскими бизнесменами и возложить венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. Но затем госсекретарь передумал и отправился в понедельник в Брюссель на встречу с главами МИД ЕС, где обсуждалась ситуация вокруг ядерной сделки с Ираном. Новость о приезде Помпео удивила даже главу европейской дипломатии Федерику Могерини, которая узнала о визитере за считаные часы до встречи. По ее словам, теперь европейским министрам придется искать время для Помпео, поскольку изначально на его присутствие никто не рассчитывал.

Возможно, госсекретарь придумал поездку в Брюссель, чтобы не оказаться вторым в очереди за китайским коллегой на встречах в Сочи. А может, его подвела логистика - проблемы с ней у госдепартамента отнюдь не редкость. Только за последнюю неделю Помпео дважды отменял зарубежные поездки - в Германию и Гренландию.

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